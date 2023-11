Perforce insuffle à la plate-forme d'automatisation des tests une IA générative via Test Data Pro de BlazeMeter

Dans une avancée notable vers l'amélioration des solutions de tests continus, Perforce Software a dévoilé Test Data Pro de BlazeMeter, une extension de pointe de son solide cadre de tests continus. Perforce, fournisseur reconnu de solutions DevOps, réalise des progrès significatifs dans l'intégration de la technologie d'IA pour rationaliser la génération de données de test et garantir leur accessibilité.

L'évolution croissante des modèles de tests vers l'approche « shift left » pousse les entreprises à relever le formidable défi consistant à acquérir des données de test précises et synchronisées. Selon Perforce, cet objectif reste le principal moteur de l’avènement de Test Data Pro.

Stephen Feloney, vice-président des tests continus chez Perforce, a expliqué les défis considérables liés à l'obtention de données de test en production. Selon lui, il s'agit d'un processus laborieux qui nécessite la collaboration de plusieurs équipes et implique un nettoyage minutieux des données PII et une synchronisation dans l'ensemble du paysage des tests. Compte tenu de l'urgence de la préparation des données dans les cycles de publication rapides d'aujourd'hui, ce décalage inhérent entrave la fréquence et l'efficacité des actualisations des données requises pour les tests. Feloney a observé que « les développeurs et les testeurs agiles devaient tester hier ».

Une caractéristique remarquable de Test Data Pro est son intégration de la technologie d’IA générative. Cela permet un profilage et une création rapides de fonctions de génération de données et de données de test à partir de zéro. En plus d’assurer la génération de données précises et personnalisées nécessaires à l’exécution des tests, cela permet d’intensifier la vitesse et la précision des tests. En outre, l'outil brille dans la synchronisation des données sur de nombreux paramètres, comprenant les données qui propulsent le test, les données des systèmes surveillés et les données des services fictifs ou virtuels.

En plus d'offrir une couverture de test étendue, Test Data Pro renforce des tests complets dans une gamme de scénarios divers. En facilitant la génération d’un large éventail d’ensembles de données, même les tests négatifs sont inclus dans son champ d’application.

En mettant l'accent sur la confidentialité des données, Test Data Pro génère automatiquement des données de test synthétiques et réalistes, garantissant que les environnements de test n'utilisent pas de données de production réelles et atténuant efficacement les préoccupations liées à la confidentialité des données et aux risques de conformité.

Une innovation supplémentaire est introduite avec le concept de test de chaos pour la résilience du système. Le système exploite les données de test positives et négatives lors des exécutions, permettant ainsi d'évaluer la résilience du système et de valider les performances des applications dans un large éventail de conditions qui n'auraient peut-être pas été testées par les méthodes traditionnelles. Cette approche créative aide les organisations à identifier et à traiter les vulnérabilités potentielles, renforçant ainsi leurs systèmes logiciels.

