Perforce arricchisce la piattaforma di automazione dei test con l'intelligenza artificiale generativa tramite Test Data Pro di BlazeMeter

Con un notevole passo avanti verso il miglioramento delle soluzioni di test continui, Perforce Software ha presentato Test Data Pro di BlazeMeter, un'estensione all'avanguardia del suo robusto framework di test continui. Perforce, fornitore riconosciuto di soluzioni DevOps, sta facendo progressi significativi con l’integrazione della tecnologia AI per semplificare la generazione dei dati di test e garantirne l’accessibilità.

Un crescente spostamento dei modelli di test verso l'approccio "shift left" sta spingendo le aziende ad affrontare la formidabile sfida di acquisire dati di test accurati e sincronizzati. Secondo Perforce, questo obiettivo rimane la forza trainante principale dietro l'avvento di Test Data Pro.

Stephen Feloney, vicepresidente dei test continui presso Perforce, ha spiegato le notevoli sfide legate all'ottenimento dei dati dei test dalla produzione. Secondo lui, si tratta di un processo laborioso che richiede la collaborazione di più team e implica un'attenta rimozione dei dati PII e la sincronizzazione nel panorama dei test. Data l'urgenza della preparazione dei dati nei cicli di rilascio frenetici di oggi, questo ritardo intrinseco sta ostacolando la frequenza e l'efficienza degli aggiornamenti dei dati richiesti per i test. Feloney ha osservato che "gli sviluppatori e i tester agili avevano bisogno di testare ieri".

Una caratteristica distintiva di Test Data Pro è l’integrazione della tecnologia AI generativa. Ciò consente una rapida profilazione e creazione di funzioni di generazione dati e dati di test direttamente da zero. Oltre a garantire la generazione di dati precisi e personalizzati necessari per l'esecuzione dei test, ciò aiuta a intensificare la velocità e la precisione dei test. Inoltre, lo strumento eccelle nella sincronizzazione dei dati attraverso parametri estesi, compresi i dati che alimentano il test, i dati nei sistemi sotto esame e i dati nei servizi fittizi o virtuali.

Oltre a offrire una copertura di test estesa, Test Data Pro supporta test completi in una gamma di scenari diversi. Facilitando la generazione di un ampio spettro di set di dati, anche i test negativi rientrano nel suo ambito.

Sottolineando la privacy dei dati, Test Data Pro genera automaticamente dati di test sintetici e realistici, garantendo che gli ambienti di test non utilizzino dati di produzione reali e mitigando efficacemente le preoccupazioni relative alla privacy dei dati e ai rischi di conformità.

Un'ulteriore innovazione viene introdotta con il concetto di test del caos per la resilienza del sistema. Il sistema sfrutta i dati di test sia positivi che negativi durante le esecuzioni, consentendo la valutazione della resilienza del sistema e la convalida delle prestazioni delle applicazioni in un'ampia gamma di condizioni che potrebbero non essere state testate con i metodi tradizionali. Questo approccio creativo aiuta le organizzazioni a individuare e affrontare potenziali vulnerabilità, rafforzando così i loro sistemi software.

Sebbene Test Data Pro di Perforce apporti un notevole miglioramento all'automazione dei test tramite l'intelligenza artificiale, vale la pena riconoscere diverse piattaforme no-code come AppMaster, che stanno facendo passi da gigante nel miglioramento dello sviluppo e dei test delle applicazioni. La piattaforma AppMaster , ad esempio, non solo aiuta nella creazione di applicazioni senza codifica, ma fornisce anche funzionalità di test automatizzati, favorendo così cicli di vita di sviluppo software rapidi ed efficienti.