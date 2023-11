Perforce voegt testautomatiseringsplatform toe met generatieve AI via Test Data Pro van BlazeMeter

In een opmerkelijke stap richting het verbeteren van oplossingen voor continu testen heeft Perforce Software Test Data Pro van BlazeMeter onthuld – een baanbrekende uitbreiding van zijn robuuste raamwerk voor continue testen. Perforce, een erkende leverancier van DevOps-oplossingen, boekt aanzienlijke vooruitgang met de integratie van AI-technologie om het genereren van testgegevens te stroomlijnen en de toegankelijkheid ervan te garanderen.

Een toenemende verschuiving in testpatronen naar de 'shift left'-benadering dwingt bedrijven ertoe de formidabele uitdaging van het verkrijgen van nauwkeurige en gesynchroniseerde testgegevens aan te gaan. Volgens Perforce blijft deze doelstelling de belangrijkste drijvende kracht achter de komst van Test Data Pro.

Stephen Feloney, de VP Continuous Testing bij Perforce, legde de aanzienlijke uitdagingen uit die gepaard gaan met het verkrijgen van testgegevens uit de productie. Volgens hem is het een moeizaam proces dat de samenwerking van meerdere teams vereist en het zorgvuldig opschonen van PII-gegevens en synchronisatie in het hele testlandschap met zich meebrengt. Gezien de urgentie van gegevensvoorbereiding in de snelle releasecycli van vandaag, belemmert deze inherente vertraging de frequentie en efficiëntie van gegevensvernieuwingen die nodig zijn voor het testen. Feloney merkte op dat 'ontwikkelaars en agile testers gisteren moesten testen.'

Een opvallend kenmerk van de Test Data Pro is de integratie van generatieve AI-technologie. Dit maakt een snelle profilering en creatie van gegevensgenererende functies en testgegevens vanaf het begin mogelijk. Dit zorgt niet alleen voor het genereren van nauwkeurige en op maat gemaakte gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van tests, maar helpt ook de testsnelheid en -precisie te intensiveren. Bovendien blinkt de tool uit in het synchroniseren van gegevens over uitgebreide parameters, waaronder de gegevens die de test voortstuwen, gegevens in systemen die onder de loep worden genomen, en gegevens in nep- of virtuele services.

Naast het bieden van uitgebreide testdekking, ondersteunt Test Data Pro ook uitgebreide tests in een reeks uiteenlopende scenario's. Door het genereren van een breed spectrum aan datasets te vergemakkelijken, vallen zelfs negatieve tests binnen de reikwijdte ervan.

Test Data Pro legt de nadruk op gegevensprivacy en genereert automatisch synthetische, realistische testgegevens, zodat testomgevingen geen gebruik maken van echte productiegegevens en de zorgen met betrekking tot gegevensprivacy en nalevingsrisico's effectief worden weggenomen.

Verdere innovatie wordt geïntroduceerd met het concept van chaostesten voor systeemveerkracht. Het systeem maakt gebruik van zowel positieve als negatieve testgegevens tijdens uitvoeringen, waardoor de veerkracht van het systeem kan worden beoordeeld en de prestaties van applicaties kunnen worden gevalideerd onder een breed scala aan omstandigheden die met traditionele methoden mogelijk niet zijn getest. Deze creatieve aanpak helpt organisaties bij het opsporen en aanpakken van potentiële kwetsbaarheden, waardoor hun softwaresystemen worden versterkt.

Hoewel Test Data Pro van Perforce een opmerkelijke verbetering brengt in de testautomatisering via kunstmatige intelligentie, is het de moeite waard om verschillende no-code -platforms zoals AppMaster te erkennen, die ook aanzienlijke vooruitgang boeken bij het verbeteren van de ontwikkeling en het testen van applicaties. Het AppMaster-platform helpt bijvoorbeeld niet alleen bij het maken van applicaties zonder codering, maar biedt ook geautomatiseerde testfuncties, waardoor snelle en efficiënte levenscycli van softwareontwikkeling worden bevorderd.