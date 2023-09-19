Perforce внедряет в платформу автоматизации тестирования генеративный искусственный интеллект с помощью Test Data Pro от BlazeMeter

Делая заметный шаг в направлении улучшения решений для непрерывного тестирования, Perforce Software представила Test Data Pro от BlazeMeter — передовое расширение своей надежной среды непрерывного тестирования. Perforce, признанный поставщик решений DevOps, добивается значительных успехов в интеграции технологии искусственного интеллекта, чтобы оптимизировать создание тестовых данных и обеспечить их доступность.

Растущий сдвиг в моделях тестирования в сторону подхода «сдвиг влево» подталкивает компании к решению сложной задачи получения точных и синхронизированных тестовых данных. По мнению Perforce, эта цель остается основной движущей силой появления Test Data Pro.

Стивен Фелони, вице-президент по непрерывному тестированию в Perforce, объяснил серьезные проблемы, связанные с получением тестовых данных из производства. По его словам, это трудоемкий процесс, требующий сотрудничества нескольких команд и включающий тщательную очистку данных, позволяющих идентифицировать личность, и их синхронизацию в рамках тестирования. Учитывая срочность подготовки данных в современных быстро меняющихся циклах выпуска, эта присущая им задержка снижает частоту и эффективность обновления данных, необходимых для тестирования. Фелони заметил, что «разработчикам и гибким тестировщикам нужно было тестировать еще вчера».

Отличительной особенностью Test Data Pro является использование технологии генеративного искусственного интеллекта. Это обеспечивает быстрое профилирование и создание функций генерации данных и тестовых данных прямо с нуля. Помимо обеспечения генерации точных и настраиваемых данных, необходимых для выполнения тестов, это помогает повысить скорость и точность испытаний. Кроме того, этот инструмент отлично справляется с синхронизацией данных по обширным параметрам, включая данные, необходимые для проведения теста, данные в проверяемых системах, а также данные в макетах или виртуальных сервисах.

Помимо расширенного охвата тестирования, Test Data Pro поддерживает комплексное тестирование в различных сценариях. Облегчая создание широкого спектра наборов данных, в его объем входит даже отрицательное тестирование.

Подчеркивая конфиденциальность данных, Test Data Pro автоматически генерирует синтетические, реалистичные тестовые данные, гарантируя, что среды тестирования не используют реальные производственные данные, и эффективно снижая проблемы, связанные с конфиденциальностью данных и рисками соответствия.

Дальнейшее новшество представлено концепцией хаос-тестирования устойчивости системы. Во время выполнения система использует как положительные, так и отрицательные тестовые данные, позволяя оценивать устойчивость системы и проверять производительность приложений в широком спектре условий, которые могли остаться непроверенными традиционными методами. Этот творческий подход помогает организациям выявлять и устранять потенциальные уязвимости, тем самым укрепляя свои программные системы.

Хотя Test Data Pro от Perforce вносит значительные улучшения в автоматизацию тестирования с помощью искусственного интеллекта, стоит отметить несколько платформ no-code таких как AppMaster, которые также добиваются значительных успехов в улучшении разработки и тестирования приложений. Например, платформа AppMaster не только помогает создавать приложения без программирования, но также предоставляет функции автоматического тестирования, тем самым способствуя быстрому и эффективному жизненному циклу разработки программного обеспечения.