تعمل شركة Perforce على دمج منصة أتمتة الاختبار مع الذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال Test Data Pro بواسطة BlazeMeter

في خطوة ملحوظة نحو تعزيز حلول الاختبار المستمر، كشفت Perforce Software عن Test Data Pro من BlazeMeter - وهو امتداد متطور لإطار الاختبار المستمر القوي الخاص بها. تحقق Perforce، المزود المعترف به لحلول DevOps، نجاحات كبيرة من خلال تكامل تقنية الذكاء الاصطناعي لتبسيط عملية إنشاء بيانات الاختبار وضمان إمكانية الوصول إليها.

إن التحول المتزايد في أنماط الاختبار نحو نهج "التحول إلى اليسار" يدفع الشركات إلى مواجهة التحدي الهائل المتمثل في الحصول على بيانات اختبار دقيقة ومتزامنة. وفقًا للقوة، يظل هذا الهدف هو القوة الدافعة الأساسية وراء ظهور Test Data Pro.

وأوضح ستيفن فيلوني، نائب الرئيس للاختبار المستمر في شركة Perforce، التحديات الكبيرة المتعلقة بالحصول على بيانات الاختبار من الإنتاج. ووفقًا له، فهي عملية شاقة تتطلب تعاون فرق متعددة وتتضمن فحصًا دقيقًا لبيانات معلومات تحديد الهوية الشخصية (PII) والمزامنة عبر مشهد الاختبار. نظرًا للحاجة الملحة لإعداد البيانات في دورات الإصدار سريعة الخطى اليوم، فإن هذا التأخر المتأصل يعيق تكرار وكفاءة تحديثات البيانات المطلوبة للاختبار. ولاحظ فيلوني أن "المطورين ومختبري Agile كانوا بحاجة إلى الاختبار بالأمس".

من الميزات البارزة في Test Data Pro دمجها لتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدية. يتيح ذلك تحديد الملفات الشخصية بسرعة وإنشاء وظائف توليد البيانات واختبار البيانات مباشرة من البداية. بالإضافة إلى ضمان توليد بيانات دقيقة ومخصصة ضرورية لتنفيذ الاختبارات، فإن ذلك يساعد على تكثيف سرعة الاختبار ودقته. علاوة على ذلك، تتألق الأداة في مزامنة البيانات عبر معلمات واسعة النطاق، تشمل البيانات التي تدفع الاختبار، والبيانات الموجودة في الأنظمة الخاضعة للتدقيق، والبيانات في الخدمات الوهمية أو الافتراضية.

إلى جانب تقديم تغطية موسعة للاختبار، يدعم Test Data Pro الاختبار الشامل عبر مجموعة من السيناريوهات المتنوعة. ومن خلال تسهيل توليد مجموعة واسعة من مجموعات البيانات، يتم تضمين حتى الاختبارات السلبية ضمن نطاقها.

من خلال التركيز على خصوصية البيانات، يقوم Test Data Pro بإنشاء بيانات اختبار اصطناعية وواقعية تلقائيًا، مما يضمن أن بيئات الاختبار لا تتضمن بيانات إنتاج حقيقية وتخفف بشكل فعال من المخاوف المتعلقة بخصوصية البيانات ومخاطر الامتثال.

تم تقديم المزيد من الابتكار من خلال مفهوم اختبار الفوضى لمرونة النظام. ويستفيد النظام من بيانات الاختبار الإيجابية والسلبية أثناء عمليات التنفيذ، مما يتيح تقييم مرونة النظام والتحقق من صحة أداء التطبيق في ظل مجموعة واسعة من الظروف التي ربما ظلت غير مختبرة من خلال الطرق التقليدية. يساعد هذا النهج الإبداعي المؤسسات في تحديد نقاط الضعف المحتملة ومعالجتها، وبالتالي تعزيز أنظمة البرامج الخاصة بها.

في حين أن Test Data Pro من Perforce يجلب تحسينًا ملحوظًا لأتمتة الاختبار عبر الذكاء الاصطناعي، فمن الجدير بالاعتراف بالعديد من المنصات no-code مثل AppMaster ، والتي تحقق أيضًا خطوات كبيرة في تعزيز تطوير التطبيقات واختبارها. على سبيل المثال، لا تساعد منصة AppMaster في إنشاء التطبيقات بدون تعليمات برمجية فحسب، بل توفر أيضًا ميزات اختبار تلقائية، وبالتالي تعزيز دورات حياة تطوير البرامج السريعة والفعالة.