Perforce, BlazeMeter'ın Test Data Pro Aracılığıyla Test Otomasyon Platformunu Üretken Yapay Zekayla Güçlendiriyor

Perforce Software sürekli test çözümlerini geliştirmeye yönelik kayda değer bir adım atarak, sağlam sürekli test çerçevesinin son teknoloji ürünü bir uzantısı olan BlazeMeter Test Data Pro'sunu tanıttı. Tanınmış bir DevOps çözümleri sağlayıcısı olan Perforce, test verilerinin oluşturulmasını kolaylaştırmak ve erişilebilirliğini sağlamak için yapay zeka teknolojisinin entegrasyonuyla önemli ilerlemeler kaydediyor.

Test modellerinde 'sola kaydırma' yaklaşımına doğru giderek artan bir değişim, şirketleri doğru ve senkronize test verileri elde etme konusundaki zorlu zorluklarla baş etmeye zorluyor. Perforce'a göre bu hedef, Test Data Pro'nun ortaya çıkmasının arkasındaki temel itici güç olmaya devam ediyor.

Perforce Sürekli Testten Sorumlu Başkan Yardımcısı Stephen Feloney, üretimden test verilerinin elde edilmesiyle ilgili önemli zorlukları açıkladı. Ona göre bu, birden fazla ekibin işbirliğini gerektiren ve PII verilerinin dikkatli bir şekilde temizlenmesini ve test ortamında senkronizasyonu içeren zahmetli bir süreçtir. Günümüzün hızlı yayın döngülerinde veri hazırlamanın aciliyeti göz önüne alındığında, bu doğal gecikme, test için gereken veri yenilemelerinin sıklığını ve verimliliğini engellemektedir. Feloney şunu gözlemledi: 'Geliştiricilerin ve çevik test uzmanlarının dün test yapması gerekiyordu.'

Test Data Pro'nun öne çıkan bir özelliği, üretken yapay zeka teknolojisini içermesidir. Bu, hızlı profil oluşturmayı ve veri üreten işlevlerin oluşturulmasını ve verileri sıfırdan test etmeyi sağlar. Testlerin yürütülmesi için gerekli olan hassas ve özelleştirilmiş verilerin oluşturulmasını sağlamanın yanı sıra, test hızının ve hassasiyetinin artırılmasına da yardımcı olur. Ayrıca araç, testi yönlendiren verileri, incelenen sistemlerdeki verileri ve sahte veya sanal hizmetlerdeki verileri içeren kapsamlı parametreler genelinde verileri senkronize etme konusunda öne çıkıyor.

Genişletilmiş test kapsamı sunmanın yanı sıra Test Data Pro, çeşitli senaryolarda kapsamlı testleri destekler. Geniş bir veri seti yelpazesinin oluşturulmasını kolaylaştırarak negatif testleri bile kapsamına alır.

Veri gizliliğini vurgulayan Test Data Pro, sentetik, gerçekçi test verilerini otomatik olarak oluşturarak test ortamlarının gerçek üretim verilerini kullanmamasını sağlar ve veri gizliliği ve uyumluluk riskleriyle ilgili endişeleri etkili bir şekilde azaltır.

Sistem dayanıklılığı için kaos testi konseptiyle daha fazla yenilik tanıtıldı. Sistem, yürütme sırasında hem pozitif hem de negatif test verilerinden yararlanarak, sistem dayanıklılığının değerlendirilmesine ve geleneksel yöntemlerle test edilmemiş olabilecek çok çeşitli koşullar altında uygulama performansının doğrulanmasına olanak tanır. Bu yaratıcı yaklaşım, kuruluşların potansiyel güvenlik açıklarını tespit etmelerine ve gidermelerine yardımcı olarak yazılım sistemlerini güçlendirir.

Perforce'un Test Data Pro'su, yapay zeka yoluyla test otomasyonuna dikkate değer bir gelişme getirirken, aynı zamanda uygulama geliştirme ve test etme konusunda da önemli ilerlemeler kaydeden AppMaster gibi no-code birkaç platformun da kabul edilmesinde fayda var. Örneğin AppMaster platformu , yalnızca kodlama gerektirmeden uygulamaların oluşturulmasına yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda otomatik test özellikleri de sağlayarak hızlı ve verimli yazılım geliştirme yaşam döngülerini teşvik ediyor.