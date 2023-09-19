Perforce 通过 BlazeMeter 的 Test Data Pro 将生成式 AI 融入测试自动化平台

在增强连续测试解决方案方面迈出了显着的一步， Perforce Software推出了BlazeMeter的 Test Data Pro，这是其强大的连续测试框架的前沿扩展。 Perforce 是公认的 DevOps 解决方案提供商，在人工智能技术的集成方面取得了重大进展，以简化测试数据的生成并确保其可访问性。

测试模式日益向“左移”方法转变，正在推动公司应对获取准确且同步的测试数据的艰巨挑战。根据 Perforce 的说法，这一目标仍然是 Test Data Pro 出现的核心驱动力。

Perforce 连续测试副总裁 Stephen Feloney 解释了从生产中获取测试数据所面临的巨大挑战。据他介绍，这是一个费力的过程，需要多个团队的协作，并需要仔细清理 PII 数据并在整个测试环境中进行同步。鉴于当今快节奏的发布周期中数据准备的紧迫性，这种固有的滞后阻碍了测试所需的数据刷新的频率和效率。 Feloney 观察到，“开发人员和敏捷测试人员昨天就需要进行测试。”

Test Data Pro 的一个突出特点是它结合了生成式人工智能技术。这使得能够从头开始快速分析和创建数据生成函数并测试数据。除了确保生成执行测试所需的精确和定制数据之外，这还有助于提高测试速度和精度。此外，该工具的亮点在于跨广泛参数同步数据，包括推动测试的数据、受审查系统中的数据以及模拟或虚拟服务中的数据。

除了提供扩展的测试覆盖范围外，Test Data Pro 还支持跨各种不同场景的全面测试。通过促进广泛数据集的生成，甚至负面测试也包含在其范围内。

Test Data Pro 强调数据隐私，自动生成合成的、真实的测试数据，确保测试环境不会涉及真实的生产数据，并有效缓解与数据隐私和合规风险相关的担忧。

通过系统弹性混沌测试的概念引入了进一步的创新。该系统在执行过程中利用正面和负面测试数据，从而能够在各种可能未通过传统方法测试的条件下评估系统弹性并验证应用程序性能。这种创造性的方法可以帮助组织查明和解决潜在的漏洞，从而增强其软件系统。

虽然 Perforce 的 Test Data Pro 通过人工智能显着增强了测试自动化，但值得承认的是AppMaster等几个no-code平台，它们在增强应用程序开发和测试方面也取得了重大进展。例如， AppMaster 平台不仅有助于无需编码即可创建应用程序，而且还提供自动化测试功能，从而促进快速高效的软件开发生命周期。