Perforce wyposaża platformę automatyzacji testów w generatywną sztuczną inteligencję za pomocą narzędzia Test Data Pro firmy BlazeMeter

Stanowiąc znaczący krok w kierunku udoskonalania rozwiązań do ciągłego testowania, Perforce Software zaprezentowała Test Data Pro firmy BlazeMeter — najnowocześniejsze rozszerzenie solidnej platformy do testów ciągłych. Perforce, uznany dostawca rozwiązań DevOps, dokonuje znaczących postępów w zakresie integracji technologii AI w celu usprawnienia generowania danych testowych i zapewnienia ich dostępności.

Rosnąca zmiana wzorców testowania w kierunku podejścia „przesunięcie w lewo” zmusza firmy do stawienia czoła ogromnemu wyzwaniu, jakim jest uzyskanie dokładnych i zsynchronizowanych danych testowych. Według Perforce cel ten pozostaje główną siłą napędową pojawienia się Test Data Pro.

Stephen Feloney, wiceprezes ds. testów ciągłych w firmie Perforce, wyjaśnił znaczne wyzwania związane z pozyskiwaniem danych testowych z produkcji. Według niego jest to pracochłonny proces, który wymaga współpracy wielu zespołów i wymaga starannego czyszczenia danych umożliwiających identyfikację oraz synchronizacji w całym środowisku testowym. Biorąc pod uwagę pilność przygotowania danych w dzisiejszych szybkich cyklach wydawniczych, to nieodłączne opóźnienie utrudnia częstotliwość i efektywność odświeżania danych wymaganych do testowania. Feloney zauważył, że „programiści i testerzy zwinni musieli przetestować wczoraj”.

Wyróżniającą cechą Test Data Pro jest zastosowanie technologii generatywnej sztucznej inteligencji. Umożliwia to szybkie profilowanie i tworzenie funkcji generujących dane oraz testowanie danych od podstaw. Oprócz zapewnienia generowania precyzyjnych i dostosowanych danych niezbędnych do wykonania testów, pomaga to zwiększyć szybkość i precyzję testów. Co więcej, narzędzie wyróżnia się synchronizacją danych w szerokim zakresie parametrów, obejmujących dane napędzające test, dane w kontrolowanych systemach oraz dane w próbnych lub wirtualnych usługach.

Oprócz oferowania rozszerzonego zakresu testów, Test Data Pro wspiera kompleksowe testowanie w wielu różnorodnych scenariuszach. Ułatwiając generowanie szerokiego spektrum zbiorów danych, jego zakres obejmuje nawet testy negatywne.

Kładąc nacisk na prywatność danych, Test Data Pro automatycznie generuje syntetyczne, realistyczne dane testowe, zapewniając, że środowiska testowe nie wykorzystują rzeczywistych danych produkcyjnych i skutecznie łagodząc obawy związane z ryzykiem związanym z prywatnością danych i zgodnością.

Dalsze innowacje wprowadzono wraz z koncepcją testowania chaosu pod kątem odporności systemu. System wykorzystuje zarówno pozytywne, jak i negatywne dane testowe podczas wykonywania, umożliwiając ocenę odporności systemu i walidację wydajności aplikacji w szerokim zakresie warunków, które mogły pozostać nietestowane tradycyjnymi metodami. To kreatywne podejście pomaga organizacjom w identyfikowaniu i eliminowaniu potencjalnych luk w zabezpieczeniach, wzmacniając w ten sposób ich systemy oprogramowania.

Chociaż oprogramowanie Test Data Pro firmy Perforce wnosi niezwykłe usprawnienie do automatyzacji testów za pośrednictwem sztucznej inteligencji, warto wyróżnić kilka platform no-code takich jak AppMaster, które również czynią znaczne postępy w usprawnianiu tworzenia i testowania aplikacji. Na przykład platforma AppMaster nie tylko pomaga w tworzeniu aplikacji bez kodowania, ale także zapewnia funkcje automatycznego testowania, wspierając w ten sposób szybkie i wydajne cykle życia oprogramowania.