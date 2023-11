Perforce infunde plataforma de automação de testes com IA generativa por meio do Test Data Pro da BlazeMeter

Em um avanço notável no sentido de aprimorar as soluções de testes contínuos, Perforce Software lançou o Test Data Pro da BlazeMeter — uma extensão de ponta de sua estrutura robusta de testes contínuos. A Perforce, um fornecedor reconhecido de soluções DevOps, está fazendo avanços significativos com a integração da tecnologia de IA para agilizar a geração de dados de teste e garantir sua acessibilidade.

Uma mudança crescente nos padrões de testes em direcção à abordagem de “mudança para a esquerda” está a levar as empresas a enfrentar o formidável desafio de adquirir dados de testes precisos e sincronizados. De acordo com a Perforce, esse objetivo continua sendo a principal força motriz por trás do advento do Test Data Pro.

Stephen Feloney, vice-presidente de testes contínuos da Perforce, explicou os desafios consideráveis ​​relacionados à obtenção de dados de teste da produção. Segundo ele, é um processo trabalhoso que requer a colaboração de várias equipes e envolve a limpeza cuidadosa dos dados PII e a sincronização em todo o cenário de testes. Dada a urgência da preparação de dados nos atuais ciclos de lançamento acelerados, esse atraso inerente está prejudicando a frequência e a eficiência das atualizações de dados necessárias para os testes. Feloney observou que “os desenvolvedores e testadores ágeis precisavam testar ontem”.

Um recurso de destaque do Test Data Pro é a incorporação de tecnologia de IA generativa. Isso permite a criação rápida de perfis e a criação de funções de geração de dados e dados de teste desde o início. Além de garantir a geração de dados precisos e customizados necessários à execução dos testes, isso ajuda a intensificar a velocidade e a precisão dos testes. Além disso, a ferramenta se destaca na sincronização de dados através de parâmetros extensos, incluindo os dados que impulsionam o teste, dados em sistemas sob escrutínio e dados em serviços simulados ou virtuais.

Além de oferecer cobertura ampliada de testes, o Test Data Pro reforça testes abrangentes em diversos cenários. Ao facilitar a geração de um amplo espectro de conjuntos de dados, mesmo os testes negativos são incluídos no seu âmbito.

Enfatizando a privacidade dos dados, o Test Data Pro gera automaticamente dados de teste sintéticos e realistas, garantindo que os ambientes de teste não envolvam dados de produção reais e mitigando efetivamente as preocupações relativas à privacidade dos dados e aos riscos de conformidade.

Mais inovações são introduzidas com o conceito de teste de caos para resiliência do sistema. O sistema aproveita dados de teste positivos e negativos durante as execuções, permitindo a avaliação da resiliência do sistema e a validação do desempenho do aplicativo sob uma ampla gama de condições que podem ter permanecido não testadas através de métodos tradicionais. Esta abordagem criativa ajuda as organizações a identificar e resolver potenciais vulnerabilidades, fortalecendo assim os seus sistemas de software.

