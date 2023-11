Perforce erweitert die Testautomatisierungsplattform mit generativer KI durch Test Data Pro von BlazeMeter

In einem bemerkenswerten Schritt zur Verbesserung kontinuierlicher Testlösungen hat Perforce Software Test Data Pro von BlazeMeter vorgestellt – eine hochmoderne Erweiterung seines robusten Frameworks für kontinuierliche Tests. Perforce, ein anerkannter Anbieter von DevOps-Lösungen, macht erhebliche Fortschritte bei der Integration von KI-Technologie, um die Generierung von Testdaten zu optimieren und deren Zugänglichkeit sicherzustellen.

Eine zunehmende Verschiebung der Testmuster hin zum „Shift Left“-Ansatz zwingt Unternehmen dazu, sich der gewaltigen Herausforderung zu stellen, genaue und synchronisierte Testdaten zu erfassen. Laut Perforce bleibt dieses Ziel die treibende Kraft hinter der Einführung von Test Data Pro.

Stephen Feloney, VP of Continuous Testing bei Perforce, erläuterte die erheblichen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Beschaffung von Testdaten aus der Produktion. Ihm zufolge handelt es sich um einen mühsamen Prozess, der die Zusammenarbeit mehrerer Teams erfordert und eine sorgfältige Bereinigung der PII-Daten und eine Synchronisierung in der gesamten Testlandschaft erfordert. Angesichts der Dringlichkeit der Datenvorbereitung in den heutigen schnelllebigen Veröffentlichungszyklen beeinträchtigt diese inhärente Verzögerung die Häufigkeit und Effizienz der für Tests erforderlichen Datenaktualisierungen. Feloney bemerkte: „Entwickler und agile Tester mussten gestern testen.“

Ein herausragendes Merkmal des Test Data Pro ist die Integration generativer KI-Technologie. Dies ermöglicht eine schnelle Profilierung und Erstellung datengenerierender Funktionen und Testdaten von Grund auf. Dies gewährleistet nicht nur die Generierung präziser und individueller Daten, die für die Durchführung von Tests erforderlich sind, sondern trägt auch dazu bei, die Testgeschwindigkeit und -präzision zu steigern. Darüber hinaus glänzt das Tool bei der Synchronisierung von Daten über umfangreiche Parameter hinweg, darunter die Daten, die den Test vorantreiben, Daten in untersuchten Systemen und Daten in simulierten oder virtuellen Diensten.

Test Data Pro bietet nicht nur eine erweiterte Testabdeckung, sondern unterstützt auch umfassende Tests in einer Reihe verschiedener Szenarien. Durch die Erleichterung der Generierung eines breiten Spektrums an Datensätzen sind sogar negative Tests in den Anwendungsbereich einbezogen.

Test Data Pro legt besonderen Wert auf den Datenschutz und generiert automatisch synthetische, realistische Testdaten. Dadurch wird sichergestellt, dass in Testumgebungen keine echten Produktionsdaten erfasst werden, und Bedenken hinsichtlich Datenschutz und Compliance-Risiken werden effektiv entschärft.

Eine weitere Innovation wird mit dem Konzept des Chaostests zur Systemresilienz eingeführt. Das System nutzt sowohl positive als auch negative Testdaten während der Ausführung und ermöglicht so die Bewertung der Systemstabilität und die Validierung der Anwendungsleistung unter einer Vielzahl von Bedingungen, die mit herkömmlichen Methoden möglicherweise nicht getestet wurden. Dieser kreative Ansatz hilft Unternehmen dabei, potenzielle Schwachstellen zu lokalisieren und zu beheben und so ihre Softwaresysteme zu stärken.

Während Test Data Pro von Perforce eine bemerkenswerte Verbesserung der Testautomatisierung durch künstliche Intelligenz mit sich bringt, lohnt es sich, mehrere no-code -Plattformen wie AppMaster zu würdigen, die ebenfalls erhebliche Fortschritte bei der Verbesserung der Anwendungsentwicklung und des Testens machen. Die AppMaster-Plattform beispielsweise unterstützt nicht nur die Erstellung von Anwendungen ohne Codierung, sondern bietet auch automatisierte Testfunktionen und fördert so schnelle und effiziente Lebenszyklen der Softwareentwicklung.