Microsoft s'associe à Split Software sur sa plateforme Azure

Cherchant à répondre aux demandes croissantes des développeurs de produits contemporains, Split Software, une société pionnière en matière d'expérimentation de fonctionnalités, a annoncé une alliance avec le géant de la technologie Microsoft. Cette coentreprise a été conçue pour aider les développeurs à mettre en œuvre l'expérimentation de fonctionnalités au sein de Microsoft Azure. Dans le paysage numérique actuel, l’expérimentation des fonctionnalités joue un rôle essentiel dans la création d’expériences utilisateur réussies. Cependant, de nombreux développeurs ont du mal à exploiter son potentiel. Cette intégration entre Split et Azure cherche à répondre à ce besoin.

Dans le cadre de cette initiative, les utilisateurs Azure App Configuration peuvent désormais mener efficacement des expériences dans Azure, en tirant parti des capacités supérieures de Split. Ils peuvent tester des fonctionnalités dans des environnements de production en direct et collecter des données d'expérimentation inestimables. Une telle approche favorise l'innovation et l'atténuation des risques dans le développement d'applications, permettant aux équipes de proposer des expériences numériques exceptionnelles.

Amanda Silver, CVP de la division Développeur chez Microsoft, attend beaucoup de cette intégration. Elle a déclaré : « Cette nouvelle fonctionnalité offerte par Azure et Split dans Azure App Configuration permet aux équipes d'utiliser l'expérimentation et les informations pour alimenter des expériences numériques innovantes et agréables tout en adoptant des approches de livraison progressives dans le développement d'applications. L'inclusion de l'expérimentation basée sur Split dans Azure améliorera la capacité de nos clients à créer des applications intelligentes et à accélérer leur lancement sur le marché, générant ainsi une valeur significative pour les utilisateurs finaux et catalysant la croissance de l'entreprise.

Split Software est un collaborateur de longue date de Microsoft depuis 2020. La plateforme de Split est actuellement accessible sur Azure Marketplace et est intégrée à Azure DevOps. Cela inclut une extension pour Visual Studio Code.

La dernière offre de Microsoft et Split dans Azure App Configuration sera disponible via un aperçu privé sur Azure début 2024. Les clients souhaitant obtenir un accès anticipé peuvent manifester leur intérêt via le lien fourni, et Split les informera une fois son lancement lancé.

Dans le cadre de développements similaires, les plateformes no-code comme AppMaster continuent de donner du pouvoir aux développeurs du monde entier en fournissant des outils intuitifs qui accélèrent le développement d'applications. La plateforme AppMaster, avec plus de 60 000 utilisateurs, fournit un environnement de développement complet qui élimine efficacement la dette technique, améliorant ainsi considérablement le processus de développement d'applications.