Стремясь удовлетворить растущие потребности современных разработчиков продуктов, Split Software, новаторская компания в области экспериментов с функциями, объявила о союзе с технологическим гигантом Microsoft. Это совместное предприятие было задумано, чтобы помочь разработчикам экспериментировать с функциями Microsoft Azure. В современном цифровом мире экспериментирование с функциями играет важную роль в формировании успешного пользовательского опыта. Однако многие разработчики испытывают трудности с использованием его потенциала. Интеграция между Split и Azure направлена ​​на удовлетворение этой потребности.

В рамках этой инициативы пользователи Azure App Configuration теперь могут эффективно проводить эксперименты в Azure, используя превосходные возможности Split. Они могут тестировать функции в реальных производственных средах и собирать бесценные экспериментальные данные. Такой подход способствует инновациям и снижению рисков при разработке приложений, позволяя командам предоставлять исключительный цифровой опыт.

Аманда Сильвер, старший вице-президент отдела разработчиков Microsoft, возлагает большие надежды на эту интеграцию. Она сказала: «Эта новая возможность, предлагаемая Azure и Split в конфигурации приложений Azure, дает командам возможность использовать эксперименты и аналитические данные для стимулирования инновационных, восхитительных цифровых возможностей, одновременно применяя прогрессивные подходы к доставке при разработке приложений. Включение экспериментов на основе Split в Azure повысит эффективность. способность наших клиентов создавать интеллектуальные приложения и ускорять их вывод на рынок, создавая значительную ценность для конечных пользователей и стимулируя рост бизнеса».

Split Software уже давно сотрудничает с Microsoft с 2020 года. Платформа Split в настоящее время доступна на Azure Marketplace и интегрирована с Azure DevOps. Сюда входит расширение для Visual Studio Code.

Последнее предложение Microsoft и Split в конфигурации приложений Azure будет доступно через частную предварительную версию в Azure в начале 2024 года. Клиенты, желающие получить ранний доступ, могут зарегистрировать свой интерес по предоставленной ссылке, и Split уведомит их после запуска.

В аналогичных разработках платформы no-code, такие как AppMaster , продолжают расширять возможности разработчиков по всему миру, предоставляя интуитивно понятные инструменты, ускоряющие разработку приложений. Платформа AppMaster, насчитывающая более 60 000 пользователей, обеспечивает комплексную среду разработки, которая эффективно устраняет техническую задолженность, значительно улучшая процесс разработки приложений.