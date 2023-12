Microsoft arbeitet mit Split Software auf seiner Azure-Plattform zusammen

Um den wachsenden Anforderungen moderner Produktentwickler gerecht zu werden, hat Split Software, ein Pionierunternehmen im Bereich Feature-Experimente, eine Allianz mit dem Technologieriesen Microsoft angekündigt. Dieses Joint Venture wurde konzipiert, um Entwicklern die Implementierung von Funktionsexperimenten in Microsoft Azure zu erleichtern. In der aktuellen digitalen Landschaft spielt das Experimentieren mit Funktionen eine wesentliche Rolle bei der Gestaltung erfolgreicher Benutzererlebnisse. Allerdings fällt es vielen Entwicklern schwer, das Potenzial auszuschöpfen. Diese Integration zwischen Split und Azure soll diesem Bedarf gerecht werden.

Im Rahmen dieser Initiative können Benutzer Azure App Configuration nun effektiv Experimente in Azure durchführen und dabei die überlegenen Funktionen von Split nutzen. Sie können Funktionen in Live-Produktionsumgebungen testen und wertvolle Experimentierdaten sammeln. Ein solcher Ansatz fördert Innovation und Risikominderung bei der Anwendungsentwicklung und ermöglicht es Teams, außergewöhnliche digitale Erlebnisse zu liefern.

Amanda Silver, CVP der Developer Division bei Microsoft, hat hohe Erwartungen an diese Integration. Sie erklärte: „Diese neue Funktion, die Azure und Split in Azure App Configuration bieten, ermöglicht es Teams, Experimente und Erkenntnisse zu nutzen, um innovative, ansprechende digitale Erlebnisse zu fördern und gleichzeitig progressive Bereitstellungsansätze in der App-Entwicklung zu übernehmen. Die Einbeziehung von Split-basierten Experimenten in Azure wird dies verbessern.“ „Die Fähigkeit unserer Kunden, intelligente Apps zu entwickeln und ihre Markteinführung zu beschleunigen, was einen erheblichen Mehrwert für Endbenutzer schafft und das Geschäftswachstum katalysiert.“

Split Software ist seit 2020 ein langjähriger Mitarbeiter von Microsoft. Die Plattform von Split ist derzeit auf dem Azure Marketplace zugänglich und in Azure DevOps integriert. Dazu gehört eine Erweiterung für Visual Studio Code.

Das neueste Angebot von Microsoft und Split in Azure App Configuration wird Anfang 2024 über eine private Vorschau auf Azure verfügbar sein. Kunden, die an einem frühen Zugriff interessiert sind, können ihr Interesse über den bereitgestellten Link anmelden, und Split wird sie benachrichtigen, sobald es verfügbar ist.

