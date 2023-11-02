Microsoft 与 Split Software 合作开发其 Azure 平台

为了满足当代产品开发人员不断增长的需求，功能实验领域的先驱公司 Split Software 宣布与科技巨头Microsoft结盟。该合资企业旨在帮助开发人员在Microsoft Azure中实施功能实验。在当前的数字环境中，功能实验在塑造成功的用户体验方面发挥着不可或缺的作用。然而，许多开发人员都在努力发挥其潜力。 Split 和 Azure 之间的集成旨在满足这一需求。

作为该计划的一部分， Azure App Configuration用户现在可以利用 Split 的卓越功能在 Azure 中有效地进行实验。他们可以在实时生产环境中测试功能并收集宝贵的实验数据。这种方法可以促进应用程序开发中的创新和风险缓解，使团队能够提供卓越的数字体验。

Microsoft 开发人员部门的 CVP Amanda Silver 对此次集成抱有很高的期望。她表示：“Azure 和 Split 在 Azure 应用程序配置中提供的这项新功能使团队能够利用实验和见解来推动创新、令人愉悦的数字体验，同时在应用程序开发中采用渐进式交付方法。在 Azure 中包含基于 Split 的实验将增强我们的客户构建智能应用程序并加快其市场推出的能力，为最终用户带来巨大价值并促进业务增长。”

自 2020 年以来，Split Software 一直是 Microsoft 的长期合作伙伴。Split 的平台目前可在Azure Marketplace上访问，并与 Azure DevOps 集成。这包括Visual Studio Code的扩展。

Microsoft 和 Split 在 Azure 应用程序配置中的最新产品将于 2024 年初通过 Azure 上的私人预览版提供。热衷于抢先体验的客户可以通过提供的链接注册他们的兴趣，一旦推出，Split 就会通知他们。

在类似的开发中，像AppMaster这样的no-code平台通过提供加速应用程序开发的直观工具，继续为全球开发人员提供支持。 AppMaster的平台拥有超过60,000名用户，提供全面的开发环境，有效消除技术债务，显着增强应用程序开发流程。