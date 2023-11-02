Microsoft, Azure Platformunda Split Software ile İş Ortaklığı Yapıyor

Özellik denemelerinde öncü bir şirket olan Split Software, çağdaş ürün geliştiricilerinin artan taleplerini karşılamayı amaçlayan teknoloji devi Microsoft ile bir ittifak yaptığını duyurdu. Bu ortak girişim, geliştiricilerin Microsoft Azure özellik denemeleri yapmalarını kolaylaştırmak için tasarlandı. Mevcut dijital ortamda özellik denemeleri, başarılı kullanıcı deneyimlerini şekillendirmede önemli bir rol oynuyor. Ancak birçok geliştirici bu potansiyeli kullanmakta zorlanıyor. Split ve Azure arasındaki bu entegrasyon bu ihtiyacı karşılamayı amaçlıyor.

Bu girişimin bir parçası olarak, Azure App Configuration kullanıcıları artık Azure'da etkili bir şekilde denemeler yürüterek Split'in üstün özelliklerinden yararlanabilecek. Canlı prodüksiyon ortamlarındaki özellikleri test edebilir ve çok değerli deneme verileri toplayabilirler. Böyle bir yaklaşım, uygulama geliştirmede yenilikçiliği ve risk azaltımını teşvik ederek ekiplerin olağanüstü dijital deneyimler sunmasına olanak tanır.

Microsoft Geliştirici Bölümü CVP'si Amanda Silver'ın bu entegrasyondan yüksek beklentileri var. Şunları ifade etti: "Azure ve Split tarafından Azure Uygulama Yapılandırması'nda sunulan bu yeni yetenek, ekiplerin uygulama geliştirmede ilerici teslimat yaklaşımlarını benimserken yenilikçi, keyifli dijital deneyimleri desteklemek için deneylerden ve içgörülerden yararlanmalarına olanak tanıyor. Azure'a Split tabanlı denemelerin dahil edilmesi, geliştirmeleri artıracaktır. Müşterilerimizin akıllı uygulamalar geliştirme ve bunların pazara sunulmasını hızlandırma kapasitesi, son kullanıcılar için önemli değer sağlıyor ve iş büyümesini hızlandırıyor."

Split Software, 2020'den bu yana Microsoft'un uzun süredir işbirlikçisidir. Split'in platformuna şu anda Azure Marketplace erişilebilir ve Azure DevOps ile entegredir. Buna Visual Studio Code için bir uzantı da dahildir.

Microsoft ve Split'in Azure Uygulama Yapılandırmasındaki en son teklifi, 2024'ün başlarında Azure'da Özel Önizleme yoluyla satışa sunulacak. Erken erişim kazanmak isteyen müşteriler, sağlanan bağlantı aracılığıyla ilgilerini kaydedebilir ve Split, kullanıma sunulduğunda onları bilgilendirecektir.

Benzer gelişmelerde, AppMaster gibi no-code platformlar, uygulama geliştirmeyi hızlandıran sezgisel araçlar sağlayarak dünya çapındaki geliştiricilere güç vermeye devam ediyor. AppMaster 60.000'den fazla kullanıcısı olan platformu, teknik borcu etkili bir şekilde ortadan kaldıran ve uygulama geliştirme sürecini önemli ölçüde artıran kapsamlı bir geliştirme ortamı sağlar.