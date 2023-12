Microsoft werkt samen met gesplitste software op zijn Azure-platform

Om tegemoet te komen aan de groeiende eisen van hedendaagse productontwikkelaars, heeft Split Software, een baanbrekend bedrijf op het gebied van functie-experimenten, een alliantie aangekondigd met technologiegigant Microsoft. Deze joint venture is opgezet om ontwikkelaars te faciliteren bij het implementeren van functie-experimenten binnen Microsoft Azure. In het huidige digitale landschap spelen functie-experimenten een integrale rol bij het vormgeven van succesvolle gebruikerservaringen. Veel ontwikkelaars worstelen echter met het benutten van het potentieel ervan. Deze integratie tussen Split en Azure probeert in deze behoefte te voorzien.

Als onderdeel van dit initiatief kunnen Azure App Configuration gebruikers nu effectief experimenten uitvoeren in Azure, waarbij gebruik wordt gemaakt van de superieure mogelijkheden van Split. Ze kunnen functies testen in live productieomgevingen en waardevolle experimentgegevens verzamelen. Een dergelijke aanpak bevordert innovatie en risicobeperking bij de ontwikkeling van applicaties, waardoor teams uitzonderlijke digitale ervaringen kunnen leveren.

Amanda Silver, de CVP van de Developer Division bij Microsoft, heeft hoge verwachtingen van deze integratie. Ze zei: "Deze nieuwe mogelijkheid die wordt aangeboden door Azure en Split in Azure App Configuration stelt teams in staat om experimenten en inzichten te gebruiken om innovatieve, prachtige digitale ervaringen te stimuleren, terwijl ze tegelijkertijd progressieve leveringsbenaderingen adopteren bij de ontwikkeling van apps. De opname van op Split gebaseerde experimenten binnen Azure zal de het vermogen van onze klanten om intelligente apps te bouwen en hun marktintroductie te versnellen, waardoor aanzienlijke waarde voor eindgebruikers wordt gegenereerd en bedrijfsgroei wordt gekatalyseerd."

Split Software werkt sinds 2020 al lang samen met Microsoft. Het platform van Split is momenteel toegankelijk op Azure Marketplace en is geïntegreerd met Azure DevOps. Dit omvat een extensie voor Visual Studio Code.

Het nieuwste aanbod van Microsoft en Split op het gebied van Azure App Configuration zal begin 2024 beschikbaar zijn via een privépreview op Azure. Klanten die graag vroegtijdig toegang willen krijgen, kunnen hun interesse registreren via de meegeleverde link, en Split zal hen op de hoogte stellen zodra deze is gelanceerd.

In vergelijkbare ontwikkelingen blijven no-code -platforms zoals AppMaster ontwikkelaars over de hele wereld empoweren door intuïtieve tools te bieden die de ontwikkeling van applicaties versnellen. Het platform van AppMaster, met meer dan 60.000 gebruikers, biedt een uitgebreide ontwikkelomgeving die op efficiënte wijze technische schulden elimineert, waardoor het app-ontwikkelingsproces aanzienlijk wordt verbeterd.