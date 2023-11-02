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تتعاون Microsoft مع برنامج Split Software على نظام Azure الأساسي الخاص بها

Nov 02, 2023
تتعاون Microsoft مع برنامج Split Software على نظام Azure الأساسي الخاص بها

سعيًا لتلبية المتطلبات المتزايدة لمطوري المنتجات المعاصرة، أعلنت شركة Split Software، وهي شركة رائدة في تجربة الميزات، عن تحالف مع شركة التكنولوجيا العملاقة Microsoft. تم تصميم هذا المشروع المشترك لتسهيل على المطورين تنفيذ تجربة الميزات داخل Microsoft Azure. في المشهد الرقمي الحالي، يلعب تجريب الميزات دورًا أساسيًا في تشكيل تجارب المستخدم الناجحة. ومع ذلك، فإن العديد من المطورين يجدون صعوبة في استغلال إمكاناتها. يسعى هذا التكامل بين Split وAzure إلى تلبية هذه الحاجة.

وكجزء من هذه المبادرة، يمكن الآن لمستخدمي Azure App Configuration إجراء تجارب فعالة في Azure، مع الاستفادة من إمكانيات سبليت الفائقة. يمكنهم اختبار الميزات داخل بيئات الإنتاج الحية وجمع بيانات تجريبية لا تقدر بثمن. ويعزز هذا النهج الابتكار وتخفيف المخاطر في تطوير التطبيقات، مما يمكّن الفرق من تقديم تجارب رقمية استثنائية.

لدى أماندا سيلفر، نائب الرئيس التنفيذي لقسم المطورين في Microsoft، توقعات كبيرة من هذا التكامل. وأعربت عن أن "هذه الإمكانية الجديدة التي تقدمها Azure وSplit في Azure App Configuration تمكن الفرق من الاستفادة من التجارب والرؤى لتغذية تجارب رقمية مبتكرة وممتعة مع اعتماد أساليب التسليم التقدمية في تطوير التطبيقات. إن إدراج التجارب المستندة إلى Split داخل Azure سيعزز قدرة عملائنا على إنشاء تطبيقات ذكية وتسريع إطلاقها في السوق، مما يؤدي إلى تحقيق قيمة كبيرة للمستخدمين النهائيين وتحفيز نمو الأعمال.

لقد كان برنامج Split Software متعاونًا منذ فترة طويلة مع Microsoft منذ عام 2020. ويمكن الوصول إلى نظام Split الأساسي حاليًا على Azure Marketplace وهو متكامل مع Azure DevOps. يتضمن هذا امتدادًا لـ Visual Studio Code.

سيكون أحدث عروض Microsoft وSplit في Azure App Configuration متاحًا من خلال معاينة خاصة على Azure في أوائل عام 2024. يمكن للعملاء الراغبين في الوصول المبكر تسجيل اهتمامهم من خلال الرابط المقدم، وسوف تقوم Split بإخطارهم بمجرد إطلاقه.

وفي تطورات مماثلة، تستمر الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster في تمكين المطورين في جميع أنحاء العالم من خلال توفير أدوات بديهية تعمل على تسريع تطوير التطبيقات. توفر منصة AppMaster ، التي تضم أكثر من 60.000 مستخدم، بيئة تطوير شاملة تعمل على التخلص بكفاءة من الديون التقنية، مما يعزز عملية تطوير التطبيق بشكل كبير.

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