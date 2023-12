Microsoft faz parceria com Split Software em sua plataforma Azure

Procurando atender às crescentes demandas dos desenvolvedores de produtos contemporâneos, a Split Software, uma empresa pioneira em experimentação de recursos, anunciou uma aliança com a gigante da tecnologia Microsoft. Esta joint venture foi concebida para facilitar aos desenvolvedores a implementação de experimentação de recursos no Microsoft Azure. No cenário digital atual, a experimentação de recursos desempenha um papel fundamental na formação de experiências de usuário bem-sucedidas. No entanto, muitos desenvolvedores lutam para aproveitar seu potencial. Esta integração entre Split e Azure procura suprir esta necessidade.

Como parte desta iniciativa, os usuários Azure App Configuration agora podem realizar experimentos no Azure com eficácia, aproveitando os recursos superiores do Split. Eles podem testar recursos em ambientes de produção ao vivo e coletar dados de experimentação inestimáveis. Tal abordagem promove a inovação e a mitigação de riscos no desenvolvimento de aplicações, permitindo que as equipes proporcionem experiências digitais excepcionais.

Amanda Silver, CVP da Divisão de Desenvolvedores da Microsoft, tem grandes expectativas com essa integração. Ela expressou: "Esse novo recurso oferecido pelo Azure e Split na configuração de aplicativos do Azure capacita as equipes a utilizarem experimentação e insights para alimentar experiências digitais inovadoras e agradáveis, ao mesmo tempo em que adotam abordagens de entrega progressiva no desenvolvimento de aplicativos. A inclusão de experimentação baseada em Split no Azure aprimorará a capacidade de nossos clientes de criar aplicativos inteligentes e acelerar seu lançamento no mercado, gerando valor significativo para os usuários finais e catalisando o crescimento dos negócios.".

A Split Software é uma colaboradora de longa data da Microsoft desde 2020. A plataforma da Split está atualmente acessível no Azure Marketplace e está integrada ao Azure DevOps. Isso inclui uma extensão para Visual Studio Code.

A oferta mais recente da Microsoft e da Split na configuração de aplicativos do Azure estará disponível por meio de uma visualização privada no Azure no início de 2024. Os clientes interessados ​​em obter acesso antecipado podem registrar seu interesse por meio do link fornecido, e a Split os notificará assim que for lançada.

