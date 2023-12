Microsoft collabora con Split Software sulla sua piattaforma Azure

Cercando di soddisfare le crescenti richieste degli sviluppatori di prodotti contemporanei, Split Software, un'azienda pioniera nella sperimentazione di funzionalità, ha annunciato un'alleanza con il colosso tecnologico Microsoft. Questa joint venture è stata concepita per facilitare gli sviluppatori nell'implementazione della sperimentazione delle funzionalità all'interno di Microsoft Azure. Nell’attuale panorama digitale, la sperimentazione delle funzionalità gioca un ruolo fondamentale nel dare forma a esperienze utente di successo. Tuttavia, molti sviluppatori hanno difficoltà a sfruttarne il potenziale. Questa integrazione tra Split e Azure cerca di rispondere a questa esigenza.

Nell'ambito di questa iniziativa, gli utenti Azure App Configuration possono ora condurre esperimenti in modo efficace in Azure, sfruttando le funzionalità superiori di Split. Possono testare funzionalità all'interno di ambienti di produzione live e raccogliere preziosi dati di sperimentazione. Un approccio di questo tipo promuove l’innovazione e la mitigazione dei rischi nello sviluppo delle applicazioni, consentendo ai team di offrire esperienze digitali eccezionali.

Amanda Silver, CVP della Divisione Sviluppatori di Microsoft, ha grandi aspettative da questa integrazione. Ha affermato: "Questa nuova funzionalità offerta da Azure e Split in Configurazione app Azure consente ai team di utilizzare sperimentazione e approfondimenti per alimentare esperienze digitali innovative e piacevoli adottando approcci di distribuzione progressivi nello sviluppo di app. L'inclusione della sperimentazione basata su Split in Azure migliorerà la capacità dei nostri clienti di creare app intelligenti e accelerarne il lancio sul mercato, generando un valore significativo per gli utenti finali e catalizzando la crescita del business.".

Split Software è un collaboratore di lunga data di Microsoft dal 2020. La piattaforma di Split è attualmente accessibile su Azure Marketplace ed è integrata con Azure DevOps. Ciò include un'estensione per Visual Studio Code.

L'ultima offerta di Microsoft e Split in Configurazione app Azure sarà disponibile tramite un'anteprima privata su Azure all'inizio del 2024. I clienti interessati a ottenere l'accesso anticipato possono registrare il proprio interesse tramite il collegamento fornito e Split li avviserà una volta lanciato.

In sviluppi simili, piattaforme no-code come AppMaster continuano a dare potere agli sviluppatori di tutto il mondo fornendo strumenti intuitivi che accelerano lo sviluppo delle applicazioni. La piattaforma di AppMaster, con oltre 60.000 utenti, fornisce un ambiente di sviluppo completo che elimina in modo efficiente il debito tecnico, migliorando in modo significativo il processo di sviluppo dell'app.