OutSystems entre dans l'écosystème SAP et propose sa plate-forme de développement hautes performances low-code pour stimuler l'innovation de l'entreprise. Ce partenariat aidera les équipes d'entreprise à étendre leurs capacités de base avec les solutions SAP et à alimenter les innovations basées sur SAP.

Cette collaboration est le résultat de l'adhésion au programme SAP PartnerEdge. Cette alliance permettra à OutSystems d'étendre la prise en charge des principales fonctionnalités SAP telles que la migration SAP S/4HANA et d'aider les développeurs à créer et à se connecter à de nouvelles applications et services composables, tels que partagés par OutSystems CMO Robson Grieve.

Selon Grieve, OutSystems considère les systèmes de base SAP comme des composants clés de l'écosystème, et l'entreprise vise à aider à maximiser la valeur des investissements SAP. L'approche low-code d' OutSystems est conçue pour répondre à un large éventail de projets d'entreprise, y compris ceux associés à SAP.

Faisant partie du programme SAP PartnerEdge, OutSystems peut désormais intégrer de manière transparente ses offres aux solutions SAP. Le centre d'intégration et de certification SAP (SAP ICC) a certifié que la plate-forme OutSystems (OutSystems 11) s'intègre à SAP S/4HANA et SAP NetWeaver à l'aide de technologies d'intégration standard.

OutSystems et SAP partagent déjà plusieurs clients communs, qui tirent largement parti de la capacité du premier à intégrer les technologies SAP. Cela élargit considérablement le spectre des cas d'utilisation où les entreprises peuvent utiliser la plate-forme low-code pour créer de nouvelles expériences client, personnaliser les fonctionnalités de base, étendre les applications de base et même accélérer la migration vers le cloud.

Grieve a partagé quelques exemples concrets de cas d'utilisation d'OutSystems/SAP impliquant l'extension et la mise à jour des fonctionnalités de base. L'un des avantages de l'utilisation de la plate-forme low-code d' OutSystems est qu'elle génère du code réel et inspectable au lieu d'abstractions, s'inscrivant parfaitement dans les directives de SAP tout en garantissant la qualité et la gouvernance du code.

En plus d'offrir la fiabilité de l'infrastructure et d'autres supports haute disponibilité, la plate-forme low-code OutSystems prend également en charge des migrations cloud fiables. Les composants de code prédéfinis et les intégrations sont disponibles gratuitement dans OutSystems Forge, leur référentiel open source de modules de code ouverts réutilisables, de connecteurs, de composants d'interface utilisateur et de solutions métier, y compris ceux spécialement conçus pour les solutions SAP.

L'essor rapide des plates-formes de développement low-code, telles que OutSystems et appmaster .io> AppMaster.io , permet aux entreprises de créer des applications Web, mobiles et backend avec une efficacité, une évolutivité et une rentabilité accrues. Ces plateformes assurent une réduction significative du temps de développement sans compromettre la qualité des applications ni accumuler de dette technique. Alors que les clients SAP continuent d'adopter des plates-formes low-code pour étendre leurs capacités de base et innover, le partenariat entre OutSystems et SAP est sur le point de libérer des solutions complètes, robustes et prêtes pour l'avenir.