OutSystems está entrando no ecossistema SAP e oferecendo sua plataforma de desenvolvimento low-code de alto desempenho para impulsionar a inovação corporativa. Essa parceria ajudará as equipes corporativas a ampliar seus recursos principais com soluções SAP e alimentar as inovações impulsionadas pela SAP.

A colaboração surgiu como resultado da adesão ao programa SAP PartnerEdge. Esta aliança permitirá que OutSystems amplie o suporte para os principais recursos SAP, como a migração SAP S/4HANA, e auxilie os desenvolvedores na criação e conexão com novos aplicativos e serviços combináveis, conforme compartilhado pelo CMO OutSystems, Robson Grieve.

De acordo com Grieve, OutSystems vê os principais sistemas SAP como componentes-chave do ecossistema, e a empresa pretende ajudar a maximizar o valor dos investimentos SAP. A abordagem low-code da OutSystems foi concebida para atender a uma ampla gama de projetos empresariais, incluindo aqueles associados ao SAP.

Fazendo parte do programa SAP PartnerEdge, OutSystems pode agora integrar perfeitamente as suas ofertas com as soluções SAP. O Centro de Integração e Certificação SAP (SAP ICC) certificou que a Plataforma OutSystems (OutSystems 11) se integra com SAP S/4HANA e SAP NetWeaver utilizando tecnologias de integração standard.

OutSystems e a SAP já compartilham vários clientes em comum, que aproveitam extensivamente a capacidade da primeira de integrar tecnologias SAP. Isso amplia significativamente o espectro de casos de uso em que as empresas podem utilizar a plataforma low-code para criar novas experiências para o cliente, personalizar os principais recursos, estender os principais aplicativos e até mesmo acelerar a migração para a nuvem.

Grieve compartilhou alguns exemplos da vida real de casos de uso de OutSystems/SAP envolvendo extensão e atualização de funcionalidades básicas. Uma das vantagens de usar a plataforma low-code da OutSystems é que ela gera código real e inspecionável em vez de abstrações, enquadrando-se perfeitamente nas diretrizes da SAP, garantindo a qualidade e governança do código.

Além de oferecer confiabilidade de infraestrutura e outros suportes de alta disponibilidade, a plataforma OutSystems low-code também suporta migrações de nuvem confiáveis. Os componentes e integrações de código pré-construídos estão disponíveis gratuitamente no OutSystems Forge, seu repositório de código aberto de módulos de código aberto reutilizáveis, conectores, componentes de interface do usuário e soluções de negócios, incluindo aqueles criados especificamente para soluções SAP.

A rápida ascensão de plataformas de desenvolvimento low-code, como OutSystems e appmaster .io> AppMaster.io , capacita as empresas a criar aplicativos web, móveis e de back-end com maior eficiência, escalabilidade e economia. Essas plataformas garantem uma redução significativa no tempo de desenvolvimento sem comprometer a qualidade das aplicações ou acumular dívidas técnicas. À medida que os clientes SAP continuam a adotar plataformas low-code para ampliar seus principais recursos e inovar, a parceria entre OutSystems e a SAP está pronta para liberar soluções abrangentes, robustas e prontas para o futuro.