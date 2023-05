OutSystems wkracza do ekosystemu SAP i oferuje swoją wysokowydajną platformę programistyczną low-code, aby napędzać innowacje korporacyjne. To partnerstwo pomoże zespołom korporacyjnym rozszerzyć ich podstawowe możliwości dzięki rozwiązaniom SAP i napędzać innowacje oparte na SAP.

Współpraca narodziła się w wyniku przystąpienia do programu SAP PartnerEdge. Ten sojusz umożliwi OutSystems rozszerzenie wsparcia dla podstawowych funkcji SAP, takich jak migracja SAP S/4HANA, oraz pomoże programistom w tworzeniu i łączeniu się z nowymi aplikacjami i usługami, które można komponować, zgodnie z informacjami przekazanymi przez OutSystems CMO Robson Grieve.

Według Grieve, OutSystems postrzega podstawowe systemy SAP jako kluczowe elementy ekosystemu, a celem firmy jest pomoc w maksymalizacji wartości inwestycji SAP. low-code podejście OutSystems zostało zaprojektowane z myślą o szerokiej gamie projektów korporacyjnych, w tym związanych z SAP.

Będąc częścią programu SAP PartnerEdge, OutSystems może teraz bezproblemowo integrować swoją ofertę z rozwiązaniami SAP. SAP Integration and Certification Center (SAP ICC) potwierdziło, że OutSystems Platform (OutSystems 11) integruje się z SAP S/4HANA i SAP NetWeaver przy użyciu standardowych technologii integracji.

OutSystems i SAP mają już kilku wspólnych klientów, którzy w znacznym stopniu wykorzystują zdolność tego pierwszego do integracji technologii SAP. To znacznie poszerza spektrum przypadków użycia, w których przedsiębiorstwa mogą wykorzystywać platformę low-code do tworzenia nowych doświadczeń klientów, dostosowywania podstawowych funkcji, rozszerzania podstawowych aplikacji, a nawet przyspieszania migracji do chmury.

Grieve udostępnił kilka rzeczywistych przykładów zastosowań OutSystems/SAP obejmujących rozszerzanie i aktualizowanie podstawowych funkcjonalności. Jedną z zalet korzystania z low-code platformy OutSystems jest generowanie rzeczywistego, możliwego do sprawdzenia kodu zamiast abstrakcji, co doskonale pasuje do wytycznych SAP, zapewniając jednocześnie jakość kodu i nadzór nad nim.

Poza oferowaniem niezawodności infrastruktury i innego wsparcia wysokiej dostępności, low-code platforma OutSystems obsługuje również niezawodne migracje do chmury. Gotowe komponenty kodu i integracje są dostępne bezpłatnie w OutSystems Forge, ich otwartym repozytorium otwartych modułów kodu wielokrotnego użytku, konektorów, komponentów interfejsu użytkownika i rozwiązań biznesowych, w tym opracowanych specjalnie dla rozwiązań SAP.

Szybki rozwój low-code platform programistycznych, takich jak OutSystems i appmaster .io> AppMaster.io , umożliwia firmom tworzenie aplikacji internetowych, mobilnych i zaplecza z większą wydajnością, skalowalnością i opłacalnością. Platformy te zapewniają znaczne skrócenie czasu rozwoju bez uszczerbku dla jakości aplikacji lub narastania długu technicznego. Ponieważ klienci SAP nadal korzystają z platform low-code aby rozszerzyć swoje podstawowe możliwości i wprowadzać innowacje, partnerstwo między OutSystems i SAP ma na celu uwolnienie kompleksowych, solidnych i gotowych na przyszłość rozwiązań.