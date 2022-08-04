OutSystems, kurumsal inovasyonu desteklemek için SAP ekosistemine adım atıyor ve yüksek performanslı, low-code geliştirme platformunu sunuyor. Bu ortaklık, kurumsal ekiplerin temel yeteneklerini SAP çözümleriyle genişletmelerine ve SAP odaklı yenilikleri desteklemelerine yardımcı olacak.

İşbirliği, SAP PartnerEdge programına katılmanın bir sonucu olarak ortaya çıktı. Bu ittifak, OutSystems SAP S/4HANA geçişi gibi temel SAP yeteneklerine yönelik desteği genişletmesini sağlayacak ve OutSystems CMO'su Robson Grieve tarafından paylaşıldığı üzere, geliştiricilerin yeni birleştirilebilir uygulamalar ve hizmetler oluşturmasına ve bunlarla bağlantı kurmasına yardımcı olacaktır.

Grieve'e göre OutSystems, SAP çekirdek sistemlerini ekosistemin temel bileşenleri olarak görüyor ve şirket, SAP yatırımlarının değerini en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olmayı hedefliyor. OutSystems low-code yaklaşımı, SAP ile ilişkili olanlar da dahil olmak üzere çok çeşitli kurumsal projelere hitap edecek şekilde tasarlanmıştır.

SAP PartnerEdge programının bir parçası olan OutSystems, artık tekliflerini SAP çözümleriyle sorunsuz bir şekilde entegre edebiliyor. SAP Entegrasyon ve Sertifikasyon Merkezi (SAP ICC), OutSystems Platformunun (OutSystems 11) standart entegrasyon teknolojilerini kullanarak SAP S/4HANA ve SAP NetWeaver ile entegre olduğunu onaylamıştır.

OutSystems ve SAP halihazırda, öncekinin SAP teknolojilerini entegre etme yeteneğinden büyük ölçüde yararlanan birkaç ortak müşteriyi paylaşıyor. Bu, kuruluşların yeni müşteri deneyimleri oluşturmak, temel yetenekleri özelleştirmek, temel uygulamaları genişletmek ve hatta bulut geçişini hızlandırmak için low-code platformu kullanabilecekleri kullanım örnekleri yelpazesini önemli ölçüde genişletiyor.

Grieve, temel işlevleri genişletmeyi ve güncellemeyi içeren birkaç gerçek hayattan OutSystems/SAP kullanım durumu örneğini paylaştı. OutSystems low-code platformunu kullanmanın avantajlarından biri, soyutlamalar yerine gerçek, incelenebilir kod üretmesi ve kod kalitesini ve yönetişimini sağlarken SAP yönergelerine mükemmel bir şekilde uymasıdır.

OutSystems low-code platform, altyapı güvenilirliği ve diğer yüksek kullanılabilirlik desteği sunmanın yanı sıra güvenilir bulut geçişlerini de destekler. Önceden oluşturulmuş kod bileşenleri ve entegrasyonlar, OutSystems Forge'da, yeniden kullanılabilir açık kaynak deposu, açık kod modülleri, bağlayıcılar, UI bileşenleri ve SAP çözümleri için özel olarak oluşturulmuş olanlar da dahil olmak üzere iş çözümlerinde ücretsiz olarak mevcuttur.

OutSystems ve appmaster .io> AppMaster.io gibi low-code geliştirme platformlarının hızlı yükselişi, işletmelerin web, mobil ve arka uç uygulamalarını daha yüksek verimlilik, ölçeklenebilirlik ve maliyet etkinliği ile oluşturmasına olanak tanır. Bu platformlar, uygulamaların kalitesinden ödün vermeden veya teknik borç tahakkuk ettirmeden geliştirme süresinde önemli bir azalma sağlar. SAP müşterileri, temel yeteneklerini genişletmek ve yenilik yapmak için low-code platformları benimsemeye devam ettikçe, OutSystems ve SAP arasındaki ortaklık, kapsamlı, sağlam ve geleceğe hazır çözümleri ortaya çıkarmaya hazırlanıyor.