OutSystems sta entrando nell'ecosistema SAP e offre la sua piattaforma di sviluppo low-code ad alte prestazioni per guidare l'innovazione aziendale. Questa partnership aiuterà i team aziendali a estendere le loro capacità principali con le soluzioni SAP e alimenterà le innovazioni basate su SAP.

La collaborazione è emersa come risultato dell'adesione al programma SAP PartnerEdge. Questa alleanza consentirà a OutSystems di estendere il supporto per le funzionalità SAP di base come la migrazione SAP S/4HANA e assistere gli sviluppatori nella creazione e nella connessione con nuove applicazioni e servizi componibili, come condiviso dal CMO di OutSystems Robson Grieve.

Secondo Grieve, OutSystems vede i sistemi core SAP come componenti chiave dell'ecosistema e l'azienda mira a massimizzare il valore degli investimenti SAP. L'approccio low-code di OutSystems è progettato per soddisfare un'ampia gamma di progetti aziendali, inclusi quelli associati a SAP.

Facendo parte del programma SAP PartnerEdge, OutSystems può ora integrare perfettamente le sue offerte con le soluzioni SAP. Il SAP Integration and Certification Center (SAP ICC) ha certificato che la piattaforma OutSystems (OutSystems 11) si integra con SAP S/4HANA e SAP NetWeaver utilizzando tecnologie di integrazione standard.

OutSystems e SAP condividono già diversi clienti comuni, che sfruttano ampiamente la capacità della prima di integrare le tecnologie SAP. Ciò amplia notevolmente la gamma di casi d'uso in cui le aziende possono utilizzare la piattaforma low-code per creare nuove esperienze cliente, personalizzare le funzionalità principali, estendere le applicazioni principali e persino accelerare la migrazione al cloud.

Grieve ha condiviso alcuni esempi reali di casi d'uso di OutSystems/SAP che comportano l'estensione e l'aggiornamento delle funzionalità principali. Uno dei vantaggi dell'utilizzo della piattaforma low-code di OutSystems è che genera codice reale e ispezionabile invece di astrazioni, adattandosi perfettamente alle linee guida di SAP e garantendo la qualità e la governance del codice.

Oltre a offrire affidabilità dell'infrastruttura e altro supporto ad alta disponibilità, la piattaforma low-code OutSystems supporta anche migrazioni cloud affidabili. I componenti e le integrazioni del codice predefinito sono disponibili gratuitamente in OutSystems Forge, il loro repository open source di moduli di codice aperto riutilizzabili, connettori, componenti dell'interfaccia utente e soluzioni aziendali, inclusi quelli creati appositamente per le soluzioni SAP.

La rapida ascesa delle piattaforme di sviluppo low-code, come OutSystems e appmaster .io> AppMaster.io , consente alle aziende di creare applicazioni Web, mobili e back-end con maggiore efficienza, scalabilità e convenienza. Queste piattaforme garantiscono una significativa riduzione dei tempi di sviluppo senza compromettere la qualità delle applicazioni o accumulare debito tecnico. Mentre i clienti SAP continuano ad adottare piattaforme low-code per estendere le loro capacità principali e innovare, la partnership tra OutSystems e SAP è pronta a liberare soluzioni complete, robuste e pronte per il futuro.