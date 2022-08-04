تخطو OutSystems إلى نظام SAP البيئي وتقدم منصة تطوير عالية الأداء low-code لدفع الابتكار المؤسسي. ستساعد هذه الشراكة فرق المؤسسات في توسيع قدراتها الأساسية مع حلول SAP وتغذية الابتكارات التي تعتمد على SAP.

ظهر التعاون كنتيجة للانضمام إلى برنامج SAP PartnerEdge. سيمكن هذا التحالف OutSystems من توسيع الدعم لإمكانيات SAP الأساسية مثل ترحيل SAP S / 4HANA ومساعدة المطورين في البناء والتواصل مع التطبيقات والخدمات الجديدة القابلة للإنشاء ، كما هو مشترك بواسطة OutSystems Robson Grieve.

وفقًا لـ Grieve ، ترى OutSystems أن أنظمة SAP الأساسية هي مكونات رئيسية للنظام البيئي ، وتهدف الشركة إلى المساعدة في تعظيم قيمة استثمارات SAP. تم تصميم نهج low-code الخاص بـ OutSystems لتلبية مجموعة واسعة من مشاريع المؤسسات ، بما في ذلك تلك المرتبطة بـ SAP.

نظرًا لكونها جزءًا من برنامج SAP PartnerEdge ، يمكن الآن OutSystems دمج عروضها بسلاسة مع حلول SAP. صادق مركز تكامل وشهادة SAP (SAP ICC) على تكامل النظام الأساسي OutSystems (OutSystems 11) مع SAP S / 4HANA و SAP NetWeaver باستخدام تقنيات التكامل القياسية.

تشترك OutSystems و SAP بالفعل في العديد من العملاء المشتركين ، الذين يستفيدون بشكل كبير من قدرة الشركة السابقة على دمج تقنيات SAP. يؤدي هذا إلى توسيع نطاق حالات الاستخدام بشكل كبير حيث يمكن للمؤسسات استخدام النظام الأساسي low-code لبناء تجارب عملاء جديدة ، وتخصيص القدرات الأساسية ، وتوسيع التطبيقات الأساسية ، وحتى تسريع الترحيل إلى السحابة.

شارك Grieve بعض الأمثلة الواقعية لحالات استخدام OutSystems / SAP التي تتضمن توسيع وتحديث الوظائف الأساسية. تتمثل إحدى مزايا استخدام النظام الأساسي low-code لـ OutSystems في أنه ينشئ رمزًا حقيقيًا وقابل للفحص بدلاً من التجريدات ، ويتناسب تمامًا مع إرشادات SAP مع ضمان جودة الكود والحوكمة.

إلى جانب توفير موثوقية البنية التحتية والدعم الآخر عالي التوفر ، تدعم منصة OutSystems low-code أيضًا عمليات ترحيل سحابية موثوقة. تتوفر مكونات الكود والتكاملات التي تم إنشاؤها مسبقًا مجانًا في OutSystems Forge ، وهو مستودع مفتوح المصدر للوحدات النمطية القابلة لإعادة الاستخدام والشفرة المفتوحة والموصلات ومكونات واجهة المستخدم وحلول الأعمال ، بما في ذلك تلك المصممة خصيصًا لحلول SAP.

يؤدي الارتفاع السريع في منصات التطوير low-code ، مثل OutSystems و appmaster .io> AppMaster.io ، إلى تمكين الشركات من إنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية بكفاءة أكبر وقابلية للتوسع وفعالية من حيث التكلفة. تضمن هذه المنصات انخفاضًا كبيرًا في وقت التطوير دون المساس بجودة التطبيقات أو تراكم الديون التقنية. مع استمرار عملاء SAP في تبني الأنظمة الأساسية low-code لتوسيع قدراتهم الأساسية والابتكار ، فإن الشراكة بين OutSystems و SAP تستعد لإطلاق حلول شاملة وقوية وجاهزة للمستقبل.