OutSystems tritt in das SAP Ökosystem ein und bietet seine leistungsstarke low-code Entwicklungsplattform an, um Unternehmensinnovationen voranzutreiben. Diese Partnerschaft wird Unternehmensteams dabei unterstützen, ihre Kernkompetenzen mit SAP Lösungen zu erweitern und SAP-getriebene Innovationen voranzutreiben.

Die Zusammenarbeit entstand aus der Teilnahme am SAP PartnerEdge Programm. Diese Allianz wird es OutSystems ermöglichen, die Unterstützung für SAP-Kernfunktionen wie die SAP S/4HANA-Migration zu erweitern und Entwickler beim Aufbau und der Verbindung mit neuen zusammensetzbaren Anwendungen und Diensten zu unterstützen, wie von OutSystems CMO Robson Grieve geteilt.

Laut Grieve sieht OutSystems SAP-Kernsysteme als Schlüsselkomponenten des Ökosystems, und das Unternehmen möchte dazu beitragen, den Wert von SAP-Investitionen zu maximieren. Der low-code Ansatz von OutSystems ist darauf ausgelegt, ein breites Spektrum an Unternehmensprojekten abzudecken, darunter auch solche im Zusammenhang mit SAP.

Als Teil des SAP PartnerEdge-Programms kann OutSystems seine Angebote nun nahtlos in SAP-Lösungen integrieren. Das SAP Integration and Certification Center (SAP ICC) hat zertifiziert, dass die OutSystems-Plattform (OutSystems 11) mithilfe von Standardintegrationstechnologien in SAP S/4HANA und SAP NetWeaver integriert werden kann.

OutSystems und SAP haben bereits mehrere gemeinsame Kunden, die die Fähigkeit von OutSystems zur Integration von SAP-Technologien umfassend nutzen. Dies erweitert das Spektrum der Anwendungsfälle, in denen Unternehmen die low-code Plattform nutzen können, um neue Kundenerlebnisse zu schaffen, Kernfunktionen anzupassen, Kernanwendungen zu erweitern und sogar die Cloud-Migration zu beschleunigen.

Grieve teilte einige Beispiele aus der Praxis von OutSystems/SAP-Anwendungsfällen mit, bei denen es um die Erweiterung und Aktualisierung von Kernfunktionalitäten ging. Einer der Vorteile der low-code Plattform von OutSystems besteht darin, dass statt Abstraktionen echter, inspizierbarer Code generiert wird, der perfekt in die SAP-Richtlinien passt und gleichzeitig Codequalität und Governance gewährleistet.

Die low-code Plattform OutSystems bietet nicht nur Infrastrukturzuverlässigkeit und andere Hochverfügbarkeitsunterstützung, sondern unterstützt auch zuverlässige Cloud-Migrationen. Die vorgefertigten Codekomponenten und Integrationen sind kostenlos in OutSystems Forge verfügbar, ihrem Open-Source-Repository mit wiederverwendbaren, offenen Codemodulen, Konnektoren, UI-Komponenten und Geschäftslösungen, einschließlich derer, die speziell für SAP-Lösungen entwickelt wurden.

Der rasche Aufstieg von low-code Entwicklungsplattformen wie OutSystems und appmaster .io> AppMaster.io versetzt Unternehmen in die Lage, Web-, Mobil- und Backend-Anwendungen mit größerer Effizienz, Skalierbarkeit und Kosteneffizienz zu erstellen. Diese Plattformen sorgen für eine deutliche Verkürzung der Entwicklungszeit, ohne die Qualität der Anwendungen zu beeinträchtigen oder technische Schulden anzuhäufen. Da SAP Kunden weiterhin low-code -Plattformen nutzen, um ihre Kernfunktionen zu erweitern und innovativ zu sein, ist die Partnerschaft zwischen OutSystems und SAP bereit, umfassende, robuste und zukunftsfähige Lösungen freizusetzen.