OutSystems正在进入SAP生态系统，并提供其高性能、 low-code开发平台来推动企业创新。这种伙伴关系将帮助企业团队利用SAP解决方案扩展其核心能力，并推动 SAP 驱动的创新。

此次合作是加入SAP PartnerEdge计划的结果。该联盟将使OutSystems能够扩展对 SAP S/4HANA 迁移等核心 SAP 功能的支持，并协助开发人员构建和连接新的可组合应用程序和服务，正如OutSystems CMO Robson Grieve 所分享的那样。

根据 Grieve 的说法， OutSystems将 SAP 核心系统视为生态系统的关键组成部分，该公司旨在帮助实现 SAP 投资价值的最大化。 OutSystems的low-code方法旨在满足各种企业项目的需求，包括与 SAP 相关的项目。

作为 SAP PartnerEdge 计划的一部分， OutSystems现在可以将其产品与 SAP 解决方案无缝集成。 SAP 集成和认证中心 (SAP ICC) 已证明 OutSystems 平台 (OutSystems 11) 使用标准集成技术与 SAP S/4HANA 和 SAP NetWeaver 集成。

OutSystems和 SAP 已经拥有多个共同客户，这些客户广泛利用了前者集成 SAP 技术的能力。这显着拓宽了企业可以利用low-code平台构建新客户体验、定制核心功能、扩展核心应用程序甚至加速云迁移的用例范围。

Grieve 分享了一些涉及扩展和更新核心功能的 OutSystems/SAP 用例的真实示例。使用OutSystems的low-code平台的优势之一是它生成真实的、可检查的代码而不是抽象代码，完全符合 SAP 的指导方针，同时确保代码质量和治理。

除了提供基础设施可靠性和其他高可用性支持外， OutSystems low-code平台还支持可靠的云迁移。预构建代码组件和集成可在 OutSystems Forge 中免费获得，OutSystems Forge 是其可重用、开放代码模块、连接器、UI 组件和业务解决方案（包括专门为 SAP 解决方案构建的解决方案）的开源存储库。

OutSystems和appmaster .io> AppMaster.io等low-code开发平台的迅速兴起，使企业能够以更高的效率、可扩展性和成本效益创建 Web、移动和后端应用程序。这些平台确保在不影响应用程序质量或累积技术债务的情况下显着缩短开发时间。随着SAP客户继续采用low-code平台来扩展其核心功能并进行创新， OutSystems与 SAP 之间的合作伙伴关系有望推出全面、强大且面向未来的解决方案。