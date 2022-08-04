OutSystems вступает в экосистему SAP и предлагает свою высокопроизводительную платформу разработки low-code для стимулирования корпоративных инноваций. Это партнерство поможет корпоративным группам расширить свои основные возможности с помощью решений SAP и стимулировать инновации на основе SAP.

Сотрудничество возникло в результате присоединения к программе SAP PartnerEdge. Этот альянс позволит OutSystems расширить поддержку основных возможностей SAP, таких как миграция SAP S/4HANA, и помочь разработчикам в создании и подключении новых компонуемых приложений и сервисов, как сообщил директор по маркетингу OutSystems Робсон Грив.

По словам Грива, OutSystems рассматривает базовые системы SAP как ключевые компоненты экосистемы и стремится помочь максимизировать отдачу от инвестиций в SAP. Подход OutSystems low-code предназначен для широкого круга корпоративных проектов, в том числе связанных с SAP.

Являясь частью программы SAP PartnerEdge, OutSystems теперь может беспрепятственно интегрировать свои предложения с решениями SAP. Центр интеграции и сертификации SAP (SAP ICC) сертифицировал, что платформа OutSystems (OutSystems 11) интегрируется с SAP S/4HANA и SAP NetWeaver с использованием стандартных технологий интеграции.

OutSystems и SAP уже есть несколько общих клиентов, которые широко используют возможности первых по интеграции технологий SAP. Это значительно расширяет спектр вариантов использования, когда предприятия могут использовать платформу low-code для создания нового клиентского опыта, настройки основных возможностей, расширения основных приложений и даже ускорения миграции в облако.

Грив поделился несколькими реальными примерами использования OutSystems/SAP, включая расширение и обновление основных функций. Одно из преимуществ использования платформы OutSystems low-code заключается в том, что она генерирует реальный, доступный для проверки код, а не абстракции, идеально вписываясь в рекомендации SAP, обеспечивая при этом качество кода и управляемость.

Помимо обеспечения надежности инфраструктуры и другой поддержки высокой доступности, платформа OutSystems low-code также поддерживает надежную миграцию в облако. Предварительно созданные компоненты кода и интеграции доступны бесплатно в OutSystems Forge, их репозитории с открытым исходным кодом повторно используемых модулей с открытым кодом, коннекторов, компонентов пользовательского интерфейса и бизнес-решений, в том числе специально созданных для решений SAP.

Быстрый рост платформ разработки low-code, таких как OutSystems и appmaster .io> AppMaster.io , позволяет компаниям создавать веб-, мобильные и серверные приложения с большей эффективностью, масштабируемостью и экономичностью. Эти платформы обеспечивают значительное сокращение времени разработки без ущерба для качества приложений или накопления технического долга. Поскольку клиенты SAP продолжают использовать платформы low-code для расширения своих основных возможностей и инноваций, партнерство между OutSystems и SAP готово предоставить комплексные, надежные и готовые к будущему решения.