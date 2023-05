OutSystems stapt in het SAP ecosysteem en biedt zijn krachtige, low-code ontwikkelplatform aan om bedrijfsinnovatie te stimuleren. Deze samenwerking zal bedrijfsteams helpen hun kerncapaciteiten uit te breiden met SAP oplossingen en door SAP aangedreven innovaties aan te wakkeren.

De samenwerking ontstond als resultaat van deelname aan het SAP PartnerEdge programma. Deze alliantie stelt OutSystems in staat om de ondersteuning voor kernfuncties van SAP, zoals SAP S/4HANA-migratie, uit te breiden en ontwikkelaars te helpen bij het bouwen en verbinden met nieuwe composable applicaties en services, zoals gedeeld door OutSystems CMO Robson Grieve.

Volgens Grieve ziet OutSystems SAP-kernsystemen als belangrijke componenten van het ecosysteem en streeft het bedrijf ernaar de waarde van SAP-investeringen te helpen maximaliseren. De low-code benadering van OutSystems is ontworpen om tegemoet te komen aan een breed scala aan bedrijfsprojecten, waaronder projecten die verband houden met SAP.

Als onderdeel van het SAP PartnerEdge-programma kan OutSystems zijn aanbod nu naadloos integreren met SAP-oplossingen. Het SAP Integration and Certification Center (SAP ICC) heeft gecertificeerd dat het OutSystems Platform (OutSystems 11) integreert met SAP S/4HANA en SAP NetWeaver met behulp van standaard integratietechnologieën.

OutSystems en SAP hebben al verschillende gezamenlijke klanten, die uitgebreid gebruik maken van het vermogen van eerstgenoemde om SAP-technologieën te integreren. Dit verbreedt aanzienlijk het spectrum van use-cases waarin ondernemingen het low-code -platform kunnen gebruiken om nieuwe klantervaringen op te bouwen, kernmogelijkheden aan te passen, kernapplicaties uit te breiden en zelfs cloudmigratie te versnellen.

Grieve deelde enkele real-life voorbeelden van OutSystems/SAP use cases waarbij kernfunctionaliteiten werden uitgebreid en bijgewerkt. Een van de voordelen van het gebruik van low-code platform van OutSystems is dat het echte, inspecteerbare code genereert in plaats van abstracties, perfect past binnen de richtlijnen van SAP en tegelijkertijd zorgt voor codekwaliteit en governance.

Naast het bieden van infrastructuurbetrouwbaarheid en andere ondersteuning met hoge beschikbaarheid, ondersteunt het low-code platform van OutSystems ook betrouwbare cloudmigraties. De kant-en-klare codecomponenten en integraties zijn gratis beschikbaar in OutSystems Forge, hun open-source repository van herbruikbare, open-codemodules, connectoren, UI-componenten en bedrijfsoplossingen, inclusief oplossingen die specifiek zijn gebouwd voor SAP-oplossingen.

De snelle opkomst van low-code ontwikkelplatforms, zoals OutSystems en appmaster .io> AppMaster.io , stelt bedrijven in staat om web-, mobiele en backend-applicaties te creëren met meer efficiëntie, schaalbaarheid en kosteneffectiviteit. Deze platforms zorgen voor een aanzienlijke verkorting van de ontwikkelingstijd zonder de kwaliteit van applicaties in gevaar te brengen of technische schulden op te bouwen. Terwijl SAP klanten low-code -platforms blijven omarmen om hun kerncapaciteiten uit te breiden en te innoveren, staat de samenwerking tussen OutSystems en SAP klaar om uitgebreide, robuuste en toekomstbestendige oplossingen te ontketenen.