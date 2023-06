OutSystems, une plateforme low-code, a dévoilé sa stratégie visant à intégrer l'intelligence artificielle générative (IA) dans ses offres. Ce développement commence par de nouveaux connecteurs d'OpenAI, dont un pour ChatGPT, un modèle de langage d'IA conçu pour créer des conversations semblables à celles des humains.

L'intégration de ChatGPT dans OutSystems permettra aux clients de créer des applications comprenant des interfaces conversationnelles à des fins diverses, telles que le support client, les assistants virtuels, les applications de voyage et de réservation, et les services de traduction.

OutSystems envisage un avenir dans lequel les développeurs de low-code pourront utiliser l'IA générative pour créer des maquettes d'applications, ce qui permettra une personnalisation et une itération plus rapides. En utilisant l'écosystème d'applications d'OutSystems pour former et affiner les modèles d'IA générative, la plateforme vise à offrir des suggestions complètes allant de la couche de données à l'interface utilisateur (UI).

Un autre aspect important de la feuille de route est la résolution du "problème de la boîte noire" de l'IA, qui se réfère au manque de compréhension du fonctionnement interne des systèmes d'IA et de la génération de réponses. L'entreprise estime que son langage plus visuel permettra aux utilisateurs de valider plus facilement les résultats de l'IA tout en s'appuyant sur une technologie de compilateur avancée pour détecter les menaces et les modèles de code.

OutSystems prévoit également d'étendre son écosystème de connecteurs, en collaborant avec des géants de l'industrie tels que Microsoft, Google et Amazon.

Selon Paulo Rosado, fondateur et PDG d'OutSystems, l'entreprise "se concentre absolument sur la productivité des développeurs sans compromis", expliquant qu'à l'époque où ils ont lancé leur premier produit, le développement de logiciels était un processus manuel, qui se traduisait souvent par des projets livrés en retard et dépassant le budget. Pour résoudre ce problème, OutSystems a investi massivement dans une plateforme soutenue par l'IA avec une supervision stricte et une gouvernance intégrée, permettant à chaque application de répondre aux normes les plus élevées de l'entreprise.

Des plateformes similaires no-code, telles que AppMaster.io, fournissent des outils puissants pour créer des applications backend, web et mobiles de manière efficace. La combinaison des solutions low-code et no-code avec des capacités d'IA générative promet de révolutionner le processus de développement d'applications, en offrant des résultats remarquables en termes d'évolutivité et de performance.