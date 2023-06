AOutSystems, uma plataforma low-code, revelou a sua estratégia para incorporar inteligência artificial (IA) generativa nas suas ofertas. O desenvolvimento começa com novos conectores da OpenAI, incluindo um para o ChatGPT, um modelo de linguagem de IA concebido para criar conversas semelhantes às humanas.

A integração do ChatGPT na OutSystems permitirá aos clientes criar aplicações que incluam interfaces de conversação para vários fins, tais como apoio ao cliente, assistentes virtuais, aplicações de viagens e reservas e serviços de tradução de línguas.

Para o futuro, a OutSystems prevê um futuro em que os programadores de low-code possam empregar IA generativa para criar modelos de aplicações, permitindo uma personalização e iteração mais rápidas. Ao utilizar o ecossistema de aplicações da OutSystems para treinar e aperfeiçoar modelos de IA generativa, a plataforma pretende oferecer sugestões de pilha completa, desde a camada de dados até à interface do utilizador (IU).

Outro aspeto importante do roteiro é abordar o "problema da caixa preta" na IA, que se refere à falta de compreensão do funcionamento interno dos sistemas de IA e da geração de respostas. A empresa acredita que a sua linguagem mais visual tornará mais fácil para os utilizadores validarem os resultados da IA, ao mesmo tempo que conta com tecnologia de compilação avançada para detetar ameaças e padrões de código.

A OutSystems também planeia expandir o seu ecossistema de conectores, colaborando com gigantes da indústria como a Microsoft, a Google e a Amazon.

De acordo com Paulo Rosado, fundador e CEO da OutSystems, a empresa está "absolutamente focada na produtividade do desenvolvedor sem tradeoffs". Rosado explica que quando eles lançaram seu primeiro produto, o desenvolvimento de software era um processo manual, muitas vezes resultando em projetos sendo entregues com atraso e acima do orçamento. Para resolver esse problema, a OutSystems investiu fortemente em uma plataforma apoiada por IA com supervisão rigorosa e governança integrada, permitindo que cada aplicativo atenda aos mais altos padrões corporativos.

Plataformas no-code semelhantes, como a AppMaster.io, fornecem ferramentas poderosas para criar aplicações backend, web e móveis de forma eficiente. A combinação das soluções low-code e no-code com capacidades generativas de IA promete revolucionar o processo de desenvolvimento de aplicações, proporcionando resultados notáveis em termos de escalabilidade e desempenho.