OutSystems, платформа low-code, раскрыла свою стратегию по внедрению генеративного искусственного интеллекта (ИИ) в свои предложения. Развитие начинается с новых коннекторов от OpenAI, включая один для ChatGPT, языковой модели ИИ, предназначенной для создания человекоподобных разговоров.

Интеграция ChatGPT в OutSystems позволит клиентам создавать приложения, включающие разговорные интерфейсы для различных целей, таких как поддержка клиентов, виртуальные помощники, приложения для путешествий и бронирования, а также услуги языкового перевода.

В перспективе OutSystems видит будущее, в котором разработчики low-code смогут использовать генеративный искусственный интеллект для создания макетов приложений, что позволит ускорить процесс настройки и итераций. Используя экосистему приложений OutSystems для обучения и совершенствования моделей генеративного ИИ, платформа стремится предложить полный стек предложений, начиная от слоя данных и заканчивая пользовательским интерфейсом (UI).

Другим важным аспектом дорожной карты является решение "проблемы черного ящика" в ИИ, которая заключается в отсутствии понимания внутренней работы систем ИИ и генерации ответов. Компания считает, что ее более наглядный язык облегчит пользователям проверку результатов работы ИИ, в то же время полагаясь на передовые технологии компиляторов для обнаружения угроз и шаблонов кода.

OutSystems также планирует расширить свою экосистему коннекторов, сотрудничая с такими гигантами индустрии, как Microsoft, Google и Amazon.

По словам Пауло Росадо, основателя и генерального директора OutSystems, компания "абсолютно сосредоточена на производительности разработчиков без компромиссов". Росадо объясняет, что когда они запускали свой первый продукт, разработка программного обеспечения была ручным процессом, что часто приводило к тому, что проекты сдавались с опозданием и превышали бюджет. Чтобы решить эту проблему, OutSystems инвестировала значительные средства в платформу, поддерживаемую искусственным интеллектом, со строгим надзором и встроенной системой управления, позволяющей каждому приложению соответствовать самым высоким корпоративным стандартам.

Аналогичные платформы no-code, такие как AppMaster.io, предоставляют мощные инструменты для эффективного создания бэкенда, веб- и мобильных приложений. Сочетание решений low-code и no-code с возможностями генеративного ИИ обещает революционизировать процесс разработки приложений, обеспечивая замечательные результаты в плане масштабируемости и производительности.