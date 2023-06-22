low-code 平台OutSystems透露了其将生成性人工智能（AI）纳入其产品的战略。这一发展从OpenAI的新连接器开始，包括一个用于ChatGPT的连接器，这是一个旨在创造类似人类对话的人工智能语言模型。

在OutSystems中整合ChatGPT将使客户能够建立包括对话界面的应用程序，用于各种目的，如客户支持、虚拟助理、旅游和预订应用程序以及语言翻译服务。

展望未来，OutSystems设想，在未来，low-code 开发人员可以采用生成性人工智能来创建应用程序的模型，允许更快地进行定制和迭代。通过利用OutSystems的应用生态系统来训练和完善生成性人工智能模型，该平台旨在提供从数据层到用户界面（UI）的全栈建议。

路线图的另一个重要方面是解决人工智能的 "黑匣子问题"，这指的是对人工智能系统的内部运作和反应生成缺乏了解。该公司认为，其更加可视化的语言将使用户更容易验证人工智能输出，同时依靠先进的编译器技术来检测威胁和代码模式。

OutSystems还计划扩大其连接器的生态系统，与微软、谷歌和亚马逊等行业巨头进行合作。

据OutSystems的创始人兼首席执行官保罗-罗萨多（Paulo Rosado）说，该公司 "绝对专注于开发人员的生产力，不做任何取舍。" 罗萨多解释说，当他们推出第一个产品时，软件开发是一个手工过程，经常导致项目延迟交付和超出预算。为了解决这个问题，OutSystems在一个由人工智能支持的平台上进行了大量投资，该平台具有严格的监督和内置治理功能，使每个应用程序都能达到最高的企业标准。

类似的no-code 平台，如AppMaster.io，为有效创建后台、网络和移动应用程序提供了强大的工具。将low-code 和no-code 解决方案与生成性人工智能能力相结合，有望彻底改变应用程序的开发过程，在可扩展性和性能方面带来显著的成果。