OutSystems, een low-code platform, heeft zijn strategie onthuld om generatieve kunstmatige intelligentie (AI) op te nemen in zijn aanbod. De ontwikkeling begint met nieuwe connectors van OpenAI, waaronder een voor ChatGPT, een AI-taalmodel ontworpen voor het creëren van mensachtige conversatie.

Door ChatGPT te integreren in OutSystems kunnen klanten applicaties bouwen met conversatie-interfaces voor verschillende doeleinden, zoals klantenservice, virtuele assistenten, reis- en boekingsapps en taalvertaaldiensten.

In de toekomst ziet OutSystems een toekomst waarin low-code ontwikkelaars generatieve AI kunnen gebruiken om app mockups te maken, waardoor sneller maatwerk en iteratie mogelijk is. Door het app-ecosysteem van OutSystems te gebruiken om generatieve AI-modellen te trainen en te verfijnen, wil het platform full-stack suggesties bieden, van de datalaag tot de gebruikersinterface (UI).

Een ander belangrijk aspect van de roadmap is het aanpakken van het "black box probleem" in AI, dat verwijst naar het gebrek aan inzicht in de innerlijke werking van AI-systemen en het genereren van reacties. Het bedrijf gelooft dat zijn meer visuele taal het makkelijker zal maken voor gebruikers om AI-uitvoer te valideren, terwijl het vertrouwt op geavanceerde compilertechnologie om bedreigingen en codepatronen te detecteren.

OutSystems is ook van plan om zijn ecosysteem van connectoren uit te breiden en samen te werken met industriereuzen als Microsoft, Google en Amazon.

Volgens Paulo Rosado, oprichter en CEO van OutSystems, is het bedrijf "absoluut gericht op productiviteit van ontwikkelaars zonder compromissen". Rosado legt uit dat toen ze hun eerste product lanceerden, softwareontwikkeling een handmatig proces was, waardoor projecten vaak te laat en boven budget werden opgeleverd. Om dit probleem aan te pakken, investeerde OutSystems zwaar in een AI-ondersteund platform met strikt toezicht en ingebouwde governance, zodat elke app aan de hoogste bedrijfsnormen voldoet.

Vergelijkbare no-code platforms, zoals AppMaster.io, bieden krachtige tools voor het efficiënt creëren van backend-, web- en mobiele applicaties. De combinatie van low-code en no-code oplossingen met generatieve AI-mogelijkheden belooft een revolutie teweeg te brengen in het app-ontwikkelingsproces, met opmerkelijke resultaten op het gebied van schaalbaarheid en prestaties.