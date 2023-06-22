low-code bir platform olan OutSystems, üretken yapay zekayı (AI) tekliflerine dahil etme stratejisini açıkladı. Geliştirme, insan benzeri konuşma oluşturmak için tasarlanmış bir AI dil modeli olan ChatGPT için bir tane de dahil olmak üzere OpenAI yeni bağlayıcılarla başlar.

ChatGPT OutSystems entegre etmek, müşterilerin müşteri desteği, sanal asistanlar, seyahat ve rezervasyon uygulamaları ve dil çeviri hizmetleri gibi çeşitli amaçlara yönelik konuşma arabirimleri içeren uygulamalar oluşturmasını sağlayacaktır.

İleriye dönük olarak OutSystems, low-code geliştiricilerin uygulama örnekleri oluşturmak için üretken yapay zekayı kullanabilecekleri ve daha hızlı özelleştirme ve yinelemeye olanak tanıyan bir gelecek öngörüyor. Üretken AI modellerini eğitmek ve iyileştirmek için OutSystems uygulama ekosistemini kullanan platform, veri katmanından kullanıcı arayüzüne (UI) kadar tam kapsamlı öneriler sunmayı hedefliyor.

Yol haritasının bir diğer önemli yönü, yapay zeka sistemlerinin iç işleyişine ve yanıt üretimine ilişkin anlayış eksikliğini ifade eden yapay zekadaki “kara kutu sorununu” ele almaktır. Şirket, tehditleri ve kod modellerini algılamak için gelişmiş derleyici teknolojisine güvenirken, daha görsel dilinin kullanıcıların yapay zeka çıktısını doğrulamasını kolaylaştıracağına inanıyor.

OutSystems ayrıca Microsoft, Google ve Amazon gibi endüstri devleriyle işbirliği yaparak bağlayıcı ekosistemini genişletmeyi planlıyor.

OutSystems kurucusu ve CEO'su Paulo Rosado göre şirket "kesinlikle ödün vermeden geliştirici üretkenliğine odaklanmış durumda." Rosado, ilk ürünlerini piyasaya sürdüklerinde, yazılım geliştirmenin manuel bir süreç olduğunu ve projelerin genellikle geç teslim edilmesine ve bütçeyi aşmasına neden olduğunu açıklıyor. OutSystems, bu sorunu çözmek için, her uygulamanın en yüksek kurumsal standartları karşılamasını sağlayan, katı gözetim ve yerleşik yönetişime sahip yapay zeka destekli bir platforma büyük yatırım yaptı.

AppMaster.io gibi benzer no-code platformlar, arka uç, web ve mobil uygulamaları verimli bir şekilde oluşturmak için güçlü araçlar sağlar. low-code ve no-code çözümleri üretken yapay zeka yetenekleriyle birleştirmek, uygulama geliştirme sürecinde devrim yaratmayı vaat ederek ölçeklenebilirlik ve performans açısından olağanüstü sonuçlar sunar.