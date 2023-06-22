كشفت OutSystems ، وهي منصة low-code ، عن استراتيجيتها لدمج الذكاء الاصطناعي التوليدي (AI) في عروضها. يبدأ التطوير بموصلات جديدة من OpenAI ، بما في ذلك موصلات لـ ChatGPT ، وهو نموذج لغة AI مصمم لإنشاء محادثة شبيهة بالبشر.

سيمكن دمج ChatGPT في OutSystems العملاء من إنشاء تطبيقات تتضمن واجهات محادثة لأغراض مختلفة ، مثل دعم العملاء ، والمساعدين الافتراضيين ، وتطبيقات السفر والحجز ، وخدمات ترجمة اللغة.

من الآن فصاعدًا ، تتصور OutSystems مستقبلًا يمكن فيه للمطورين low-code استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء نماذج بالأحجام الطبيعية للتطبيقات ، مما يسمح بالتخصيص والتكرار بشكل أسرع. من خلال استخدام النظام الإيكولوجي لتطبيقات OutSystems لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية وتحسينها ، تهدف المنصة إلى تقديم اقتراحات متكاملة تتراوح من طبقة البيانات إلى واجهة المستخدم (UI).

جانب آخر مهم من خارطة الطريق هو معالجة "مشكلة الصندوق الأسود" في الذكاء الاصطناعي ، والتي تشير إلى نقص الفهم فيما يتعلق بالعمل الداخلي لأنظمة الذكاء الاصطناعي وتوليد الاستجابة. تعتقد الشركة أن لغتها المرئية ستجعل من السهل على المستخدمين التحقق من صحة مخرجات الذكاء الاصطناعي مع الاعتماد على تقنية المحول البرمجي المتقدمة لاكتشاف التهديدات وأنماط التعليمات البرمجية.

تخطط OutSystems أيضًا لتوسيع نظامها البيئي للموصلات ، والتعاون مع عمالقة الصناعة مثل Microsoft و Google و Amazon.

وفقًا Paulo Rosado ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة OutSystems ، فإن الشركة "تركز تمامًا على إنتاجية المطورين دون مقايضات." يوضح Rosado أنه عندما أطلقوا أول منتج لهم ، كان تطوير البرامج عملية يدوية ، وغالبًا ما أدى ذلك إلى تأخر تسليم المشاريع وتجاوز الميزانية. لمعالجة هذه المشكلة ، استثمرت OutSystems بكثافة في منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع إشراف صارم وحوكمة مدمجة ، مما يمكّن كل تطبيق من تلبية أعلى معايير المؤسسة.

توفر الأنظمة الأساسية المماثلة no-code ، مثل AppMaster.io ، أدوات قوية لإنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية بكفاءة. يعد الجمع بين الحلول low-code no-code مع قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدية بإحداث ثورة في عملية تطوير التطبيق ، وتقديم نتائج ملحوظة من حيث قابلية التوسع والأداء.