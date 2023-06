OutSystems, platforma low-code, ujawniła swoją strategię włączenia generatywnej sztucznej inteligencji (AI) do swojej oferty. Rozwój rozpoczyna się od nowych konektorów od OpenAI, w tym jednego dla ChatGPT, modelu językowego AI zaprojektowanego do tworzenia konwersacji podobnych do ludzkich.

Integracja ChatGPT z OutSystems umożliwi klientom tworzenie aplikacji zawierających interfejsy konwersacyjne do różnych celów, takich jak obsługa klienta, wirtualni asystenci, aplikacje do podróży i rezerwacji oraz usługi tłumaczeń językowych.

Idąc dalej, OutSystems przewiduje przyszłość, w której programiści low-code mogą wykorzystywać generatywną sztuczną inteligencję do tworzenia makiet aplikacji, umożliwiając szybsze dostosowywanie i iterację. Wykorzystując ekosystem aplikacji OutSystems do szkolenia i udoskonalania generatywnych modeli sztucznej inteligencji, platforma ma na celu oferowanie pełnych sugestii, od warstwy danych po interfejs użytkownika (UI).

Innym ważnym aspektem mapy drogowej jest rozwiązanie "problemu czarnej skrzynki" w sztucznej inteligencji, który odnosi się do braku zrozumienia wewnętrznego działania systemów sztucznej inteligencji i generowania odpowiedzi. Firma wierzy, że jej bardziej wizualny język ułatwi użytkownikom walidację wyników AI, opierając się jednocześnie na zaawansowanej technologii kompilatora do wykrywania zagrożeń i wzorców kodu.

OutSystems planuje również rozszerzyć swój ekosystem konektorów, współpracując z gigantami branżowymi, takimi jak Microsoft, Google i Amazon.

Według Paulo Rosado, założyciela i dyrektora generalnego OutSystems, firma "absolutnie koncentruje się na produktywności programistów bez kompromisów". Rosado wyjaśnia, że kiedy wprowadzili na rynek swój pierwszy produkt, tworzenie oprogramowania było procesem ręcznym, co często skutkowało opóźnieniami w realizacji projektów i przekraczaniem budżetu. Aby rozwiązać ten problem, firma OutSystems zainwestowała znaczne środki w platformę opartą na sztucznej inteligencji ze ścisłym nadzorem i wbudowanym zarządzaniem, dzięki czemu każda aplikacja spełnia najwyższe standardy korporacyjne.

Podobne platformy no-code, takie jak AppMaster.io, zapewniają potężne narzędzia do wydajnego tworzenia aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych. Połączenie rozwiązań low-code i no-code z generatywnymi możliwościami sztucznej inteligencji obiecuje zrewolucjonizować proces tworzenia aplikacji, zapewniając niezwykłe wyniki pod względem skalowalności i wydajności.