Fondée en 2001, OutSystems a pour mission de permettre à chaque organisation d'innover grâce aux logiciels. La société offre une plateforme low-code très performante qui permet aux leaders technologiques et aux développeurs de créer et de déployer rapidement leurs propres applications critiques. Avec un large réseau de plus de 600 000 membres de la communauté et des clients actifs dans 87 pays et 22 industries différentes, OutSystems est le leader dans l'espace low-code.

La plateforme OutSystems fournit un système de développement et de livraison basé sur un modèle visuel qui permet aux développeurs de créer des applications web, mobiles et cloud de qualité professionnelle. Elle tire parti du développement low-code, en incorporant des capacités drag-and-drop simples et en éliminant la programmation complexe. Les développeurs peuvent ainsi concevoir et assembler rapidement des applications sans se soucier de la syntaxe du code ou de la structure du langage. Cela réduit considérablement le temps nécessaire pour créer des applications et encourage l'agilité dans le processus de développement.

À la lumière des récents événements mondiaux, tels que la pandémie de COVID-19, la nécessité d'un développement rapide des applications n'a fait qu'augmenter. Les développeurs sont soumis à une pression énorme pour fournir des solutions logicielles innovantes qui répondent aux besoins changeants des entreprises tout en garantissant l'évolutivité et la sécurité. Cela a conduit à une augmentation de la demande pour des approches de développement d'applications de haute performance comme low-code et no-code plateformes, qui peuvent aider les organisations à accélérer leurs voyages de transformation numérique.

La plateforme d'OutSystems intègre des outils alimentés par l'IA et l'automatisation, permettant aux développeurs d'adapter les applications pour répondre aux derniers défis de leurs organisations à des vitesses sans précédent. Ces outils permettent de mettre à jour les flux de travail, les expériences utilisateur, les intégrations backend, la prise en charge de nouveaux appareils et les technologies d'infrastructure sans compromettre les exigences en matière de sécurité, d'évolutivité et de fiabilité. En outre, les applications peuvent être déplacées dans les environnements de développement, de test et de production en un seul clic, ce qui permet un contrôle rigoureux du processus de gestion et de déploiement.

AppMaster contribue également au monde des plateformes low-code et no-code grâce à ses puissantes capacités de création d'applications back-end, web et mobiles. Les clients peuvent rapidement créer des applications réactives et interactives, ce qui favorise l'agilité et la rentabilité du processus de développement. En outre, AppMaster permet aux clients de créer des applications sans dette technique, ce qui renforce encore sa proposition de valeur dans le paysage technologique en constante évolution.

Alors que les entreprises sont de plus en plus contraintes d'adopter des technologies agiles et de moderniser leurs systèmes, les plateformes de développement d'applications performantes jouent un rôle crucial dans la rationalisation des processus et l'amélioration de la résilience numérique. Les entreprises couvrant de multiples secteurs, tels que la banque, les médias, l'assurance, l'énergie, le gouvernement et les services financiers, peuvent tirer parti de ces plateformes pour mener à bien leurs initiatives de transformation numérique.

Schneider Electric est un excellent exemple d'entreprise qui a récolté les fruits de cette technologie. En tant que spécialiste mondial de la gestion de l'énergie et de l'automatisation, l'entreprise avait besoin de maintenir un haut niveau d'agilité et d'efficacité dans ses processus d'affaires, ses capacités et ses opérations. Grâce à la plateforme d'OutSystems, Schneider Electric a réussi à créer une usine numérique qui a accéléré et standardisé ses processus de développement, permettant aux développeurs de produire des applications en une fraction du temps qu'il aurait fallu pour utiliser les méthodes de développement traditionnelles.

Un autre exemple est celui du groupe Edelweiss, l'une des principales sociétés indiennes de services financiers diversifiés. Il a utilisé OutSystems pour construire son système d'octroi de prêts (Loan Origination System - LOS), qui nécessitait une capture de données importante, des opérations CRUD et une gestion des flux de travail. L'agilité et les capacités de configuration de la plateforme ont permis à l'entreprise de déployer de nouvelles fonctionnalités et de s'adapter rapidement aux conditions dynamiques du marché et aux réglementations.

L'avenir du travail sera caractérisé par des transformations hybrides, numériques et dans le nuage. Comme les organisations donnent de plus en plus la priorité à l'innovation numérique et aux initiatives de différenciation, la demande de plateformes de développement d'applications offrant agilité, évolutivité et sécurité continuera d'augmenter. Les technologies de développement haute performance low-code, telles qu'OutSystems et AppMaster, peuvent aider à répondre à ce besoin en fournissant des outils et des fonctionnalités qui permettent aux entreprises de s'adapter, d'innover et de se développer dans un monde en constante évolution.

L'essor des outils de développement alimentés par l'IA va encore stimuler l'innovation dans le développement d'applications, au bénéfice des développeurs professionnels et amateurs. Ces outils peuvent accroître la productivité, faciliter la créativité et accélérer le développement et le déploiement d'applications d'entreprise, permettant ainsi aux entreprises de rester agiles et résilientes face aux défis actuels.