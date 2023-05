Fondata nel 2001, OutSystems ha la missione di consentire a ogni organizzazione di innovare attraverso il software. L'azienda offre una piattaforma low-code ad alte prestazioni che consente ai leader tecnologici e agli sviluppatori di creare e distribuire rapidamente le proprie applicazioni business-critical. Con un'ampia rete di oltre 600.000 membri della comunità e clienti attivi in 87 Paesi e 22 settori diversi, OutSystems è leader nello spazio low-code.

La piattaforma OutSystems fornisce un sistema di sviluppo e distribuzione visuale basato su modelli che consente agli sviluppatori di creare applicazioni web, mobili e cloud di livello aziendale. Sfrutta lo sviluppo low-code, incorporando semplici funzionalità drag-and-drop ed eliminando la programmazione complessa. Di conseguenza, gli sviluppatori possono progettare e assemblare rapidamente le applicazioni senza preoccuparsi della sintassi del codice o della struttura del linguaggio. Questo riduce significativamente il tempo necessario per creare le applicazioni e incoraggia l'agilità del processo di sviluppo.

Alla luce dei recenti eventi globali, come la pandemia COVID-19, la necessità di uno sviluppo rapido delle applicazioni è aumentata. Gli sviluppatori sono sottoposti a un'immensa pressione per fornire soluzioni software innovative che supportino le mutevoli esigenze aziendali, garantendo al contempo scalabilità e sicurezza. Questo ha portato a un aumento della domanda di approcci allo sviluppo di applicazioni ad alte prestazioni, come le piattaforme low-code e no-code, che possono aiutare le organizzazioni ad accelerare il loro percorso di trasformazione digitale.

La piattaforma di OutSystems incorpora strumenti e automazione basati sull'intelligenza artificiale, che consentono agli sviluppatori di adattare le applicazioni alle sfide più recenti delle loro organizzazioni a velocità senza precedenti. Questi strumenti consentono di aggiornare i flussi di lavoro, le esperienze utente, le integrazioni di backend, il supporto per nuovi dispositivi e le tecnologie infrastrutturali senza compromettere i requisiti di sicurezza, scalabilità e affidabilità. Inoltre, le applicazioni possono essere spostate tra gli ambienti di sviluppo, di test e di produzione con un solo clic, offrendo un solido controllo sul processo di gestione e distribuzione.

AppMaster contribuisce anche al mondo delle piattaforme low-code e no-code con le sue potenti funzionalità di creazione di applicazioni back-end, web e mobili. I clienti possono creare rapidamente applicazioni reattive e interattive, promuovendo l'agilità e l'efficienza dei costi nel processo di sviluppo. Inoltre, AppMaster consente ai clienti di generare applicazioni senza debiti tecnici, rafforzando ulteriormente la sua proposta di valore nel panorama tecnologico in continua crescita.

Poiché le aziende sono sempre più costrette ad adottare tecnologie agili e a modernizzare i propri sistemi, le piattaforme di sviluppo applicativo ad alte prestazioni svolgono un ruolo cruciale nello snellimento dei processi e nel miglioramento della resilienza digitale. Le aziende di diversi settori, come quello bancario, dei media, delle assicurazioni, dell'energia, della pubblica amministrazione e dei servizi finanziari, possono sfruttare queste piattaforme per portare avanti con successo le loro iniziative di trasformazione digitale.

Un ottimo esempio di azienda che ha colto i benefici di questa tecnologia è Schneider Electric. In qualità di specialista globale nella gestione e nell'automazione dell'energia, l'azienda aveva bisogno di mantenere un alto livello di agilità ed efficienza nei suoi processi aziendali, nelle sue capacità e nelle sue operazioni. Con la piattaforma di OutSystems, Schneider Electric è riuscita a creare una Digital Factory che ha accelerato e standardizzato i processi di sviluppo, consentendo agli sviluppatori di produrre applicazioni in una frazione del tempo che sarebbe stato necessario utilizzando i metodi di sviluppo tradizionali.

Un altro esempio è quello di Edelweiss Group, una delle principali società indiane di servizi finanziari diversificati. L'azienda ha utilizzato OutSystems per realizzare il proprio sistema di Loan Origination (LOS), che richiedeva un'importante acquisizione di dati, operazioni CRUD e gestione dei flussi di lavoro. L'agilità e le capacità di configurazione della piattaforma hanno permesso all'azienda di introdurre nuove funzionalità e di adattarsi rapidamente alle condizioni dinamiche del mercato e alle normative.

Il futuro del lavoro sarà caratterizzato da trasformazioni ibride, digital-first e cloud-first. Poiché le organizzazioni danno sempre più priorità all'innovazione digitale e alle iniziative di differenziazione, la richiesta di piattaforme di sviluppo delle applicazioni che consentano agilità, scalabilità e sicurezza continuerà a crescere. Le tecnologie di sviluppo low-code ad alte prestazioni, come OutSystems e AppMaster, possono contribuire a soddisfare questa esigenza, fornendo strumenti e funzionalità che consentono alle aziende di adattarsi, innovare e crescere in un mondo in continua evoluzione.

L'ascesa degli strumenti di sviluppo basati sull'intelligenza artificiale favorirà ulteriormente l'innovazione nello sviluppo di applicazioni, a vantaggio sia degli sviluppatori professionisti che di quelli amatoriali. Questi strumenti possono aumentare la produttività, facilitare la creatività e accelerare lo sviluppo e la distribuzione di applicazioni di classe enterprise, garantendo alle aziende di rimanere agili e resistenti di fronte alle sfide continue.