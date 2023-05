Założona w 2001 roku firma OutSystems ma misję umożliwienia każdej organizacji wprowadzania innowacji poprzez oprogramowanie. Firma oferuje wysokowydajną platformę low-code, która umożliwia liderom technologii i programistom szybkie budowanie i wdrażanie własnych, krytycznych dla biznesu aplikacji. Z szeroką siecią ponad 600 000 członków społeczności i aktywnych klientów w 87 krajach i 22 różnych branżach, OutSystems jest liderem w przestrzeni low-code.

Platforma OutSystems zapewnia wizualny, oparty na modelach system rozwoju i dostarczania, który pozwala programistom tworzyć aplikacje internetowe, mobilne i chmurowe klasy korporacyjnej. Wykorzystuje ona zalety rozwoju low-code, włączając proste drag-and-drop możliwości i eliminując złożone programowanie. W rezultacie programiści mogą szybko projektować i składać aplikacje, nie martwiąc się o składnię kodu czy strukturę języka. To znacznie skraca czas potrzebny do tworzenia aplikacji i zachęca do zwinności w procesie rozwoju.

W świetle ostatnich wydarzeń na świecie, takich jak pandemia COVID-19, potrzeba szybkiego tworzenia aplikacji tylko wzrosła. Programiści znajdują się pod ogromną presją dostarczania innowacyjnych rozwiązań programowych, które wspierają zmieniające się potrzeby biznesowe, zapewniając jednocześnie skalowalność i bezpieczeństwo. Doprowadziło to do wzrostu popytu na wysokowydajne podejścia do rozwoju aplikacji, takie jak low-code i no-code platformy, które mogą pomóc organizacjom przyspieszyć ich cyfrowe podróże transformacyjne.

Platforma OutSystems zawiera narzędzia napędzane przez AI i automatyzację, umożliwiając programistom dostosowanie aplikacji do najnowszych wyzwań ich organizacji z niespotykaną dotąd szybkością. Narzędzia te pozwalają na aktualizację przepływów pracy, doświadczeń użytkownika, integracji backendu, wsparcia dla nowych urządzeń i technologii infrastrukturalnych bez kompromisu dla wymagań bezpieczeństwa, skalowalności i niezawodności. Dodatkowo, aplikacje mogą być przenoszone pomiędzy środowiskami deweloperskimi, testowymi i produkcyjnymi za pomocą jednego kliknięcia, zapewniając solidną kontrolę nad procesem zarządzania i wdrażania.

AppMaster Wnosi również wkład w świat platform low-code i no-code dzięki potężnym możliwościom tworzenia aplikacji back-endowych, internetowych i mobilnych. Klienci mogą szybko budować responsywne i interaktywne aplikacje, promując sprawność i efektywność kosztową w procesie rozwoju. Co więcej, AppMaster umożliwia klientom tworzenie aplikacji bez długu technicznego, co jeszcze bardziej zwiększa ich wartość w stale rosnącym krajobrazie technologicznym.

Ponieważ firmy stoją w obliczu rosnącej presji na przyjęcie zwinnych technologii i modernizację systemów, wydajne platformy do tworzenia aplikacji odgrywają kluczową rolę w usprawnianiu procesów i zwiększaniu odporności cyfrowej. Firmy z różnych branż, takich jak bankowość, media, ubezpieczenia, energia, rząd i usługi finansowe, mogą wykorzystać te platformy do skutecznego prowadzenia swoich inicjatyw w zakresie transformacji cyfrowej.

Doskonałym przykładem firmy, która skorzystała z zalet tej technologii, jest Schneider Electric. Jako globalny specjalista w zarządzaniu energią i automatyce, firma musiała utrzymać wysoki poziom zwinności i wydajności w swoich procesach biznesowych, możliwościach i operacjach. Dzięki platformie OutSystems, Schneider Electric z powodzeniem stworzył Cyfrową Fabrykę, która przyspieszyła i ustandaryzowała procesy rozwojowe, umożliwiając programistom tworzenie aplikacji w ułamku czasu, jaki zajęłyby tradycyjne metody rozwoju.

Innym przykładem jest Edelweiss Group, jedna z wiodących indyjskich firm świadczących zróżnicowane usługi finansowe. Wykorzystała ona OutSystems do zbudowania swojego Loan Origination System (LOS), który wymagał znacznego przechwytywania danych, operacji CRUD i zarządzania przepływem pracy. Elastyczność i możliwości konfiguracyjne platformy pozwoliły firmie na wprowadzanie nowych funkcji i szybkie dostosowanie się do dynamicznych warunków rynkowych i przepisów.

Przyszłość pracy będzie charakteryzować się transformacjami typu hybrid, digital-first i cloud-first. Ponieważ organizacje w coraz większym stopniu nadają priorytet inicjatywom związanym z innowacjami cyfrowymi i różnicowaniem, zapotrzebowanie na platformy do tworzenia aplikacji, które umożliwiają zwinność, skalowalność i bezpieczeństwo, będzie nadal rosło. Wysokowydajne technologie rozwoju low-code, takie jak OutSystems i AppMaster, mogą pomóc w zaspokojeniu tej potrzeby, zapewniając narzędzia i funkcje, które umożliwiają przedsiębiorstwom dostosowanie, innowacje i rozwój w naszym stale zmieniającym się świecie.

Rozwój narzędzi programistycznych napędzanych przez sztuczną inteligencję będzie dalej napędzał innowacje w zakresie tworzenia aplikacji, przynosząc korzyści zarówno profesjonalnym, jak i amatorskim programistom. Narzędzia te mogą zwiększyć produktywność, ułatwić kreatywność oraz przyspieszyć tworzenie i wdrażanie aplikacji klasy korporacyjnej, zapewniając firmom możliwość zachowania zwinności i odporności w obliczu ciągłych wyzwań.