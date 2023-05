OutSystems wurde 2001 gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, jedem Unternehmen die Möglichkeit zu geben, durch Software zu innovieren. Das Unternehmen bietet eine leistungsstarke low-code Plattform, die es Technologieführern und Entwicklern ermöglicht, ihre eigenen geschäftskritischen Anwendungen schnell zu erstellen und einzusetzen. Mit einem breiten Netzwerk von mehr als 600.000 Community-Mitgliedern und aktiven Kunden in 87 Ländern und 22 verschiedenen Branchen ist OutSystems der führende Anbieter im Bereich low-code.

Die OutSystems-Plattform bietet ein visuelles, modellgesteuertes Entwicklungs- und Bereitstellungssystem, mit dem Entwickler Web-, Mobil- und Cloud-Anwendungen in Unternehmensqualität erstellen können. Sie nutzt die Vorteile der low-code Entwicklung, indem sie einfache drag-and-drop Funktionen integriert und komplexe Programmierung überflüssig macht. So können Entwickler Anwendungen schnell entwerfen und zusammenstellen, ohne sich um die Codesyntax oder die Sprachstruktur kümmern zu müssen. Dadurch wird die für die Erstellung von Anwendungen benötigte Zeit erheblich verkürzt und die Agilität des Entwicklungsprozesses gefördert.

Angesichts der jüngsten globalen Ereignisse, wie der COVID-19-Pandemie, ist der Bedarf an schneller Anwendungsentwicklung noch gestiegen. Die Entwickler stehen unter dem immensen Druck, innovative Softwarelösungen zu entwickeln, die den sich ändernden Geschäftsanforderungen gerecht werden und gleichzeitig Skalierbarkeit und Sicherheit gewährleisten. Dies hat zu einem Anstieg der Nachfrage nach leistungsstarken Ansätzen für die Anwendungsentwicklung wie low-code und no-code geführt, die Unternehmen helfen können, ihre digitale Transformation zu beschleunigen.

Die Plattform von OutSystems umfasst KI-gestützte Tools und Automatisierungen, die es Entwicklern ermöglichen, Anwendungen so schnell wie nie zuvor an die neuesten Herausforderungen ihrer Unternehmen anzupassen. Diese Tools ermöglichen Aktualisierungen von Workflows, Benutzererfahrungen, Backend-Integrationen, Unterstützung für neue Geräte und Infrastrukturtechnologien, ohne die Anforderungen an Sicherheit, Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit zu beeinträchtigen. Darüber hinaus können Anwendungen mit einem einzigen Mausklick zwischen Entwicklungs-, Test- und Produktionsumgebungen verschoben werden, was eine zuverlässige Kontrolle über den Verwaltungs- und Bereitstellungsprozess ermöglicht.

AppMaster Mit seinen leistungsstarken Funktionen für die Erstellung von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen trägt die Lösung auch zur Welt der Plattformen low-code und no-code bei. Kunden können schnell reaktionsschnelle und interaktive Anwendungen erstellen und so die Agilität und Kosteneffizienz im Entwicklungsprozess fördern. Darüber hinaus ermöglicht AppMaster seinen Kunden, Anwendungen ohne technische Schulden zu erstellen, was das Wertversprechen in der ständig wachsenden Technologielandschaft weiter erhöht.

Da Unternehmen zunehmend unter dem Druck stehen, agile Technologien einzuführen und ihre Systeme zu modernisieren, spielen leistungsstarke Plattformen für die Anwendungsentwicklung eine entscheidende Rolle bei der Rationalisierung von Prozessen und der Verbesserung der digitalen Widerstandsfähigkeit. Unternehmen aus verschiedenen Branchen wie Banken, Medien, Versicherungen, Energie, Behörden und Finanzdienstleistungen können diese Plattformen nutzen, um ihre Initiativen zur digitalen Transformation erfolgreich voranzutreiben.

Ein hervorragendes Beispiel für ein Unternehmen, das von den Vorteilen dieser Technologie profitiert hat, ist Schneider Electric. Als globaler Spezialist für Energiemanagement und -automatisierung musste das Unternehmen ein hohes Maß an Agilität und Effizienz in seinen Geschäftsprozessen, Fähigkeiten und Abläufen aufrechterhalten. Mit der Plattform von OutSystems schuf Schneider Electric erfolgreich eine Digitale Fabrik, die seine Entwicklungsprozesse beschleunigte und standardisierte und es den Entwicklern ermöglichte, Anwendungen in einem Bruchteil der Zeit zu erstellen, die sie mit herkömmlichen Entwicklungsmethoden benötigt hätten.

Ein weiteres Beispiel ist die Edelweiss Group, eines der führenden, diversifizierten Finanzdienstleistungsunternehmen Indiens. Sie nutzte OutSystems für den Aufbau ihres Loan Origination System (LOS), das eine umfangreiche Datenerfassung, CRUD-Operationen und Workflow-Management erforderte. Die Agilität und die Konfigurationsmöglichkeiten der Plattform ermöglichten es dem Unternehmen, neue Funktionen einzuführen und sich schnell an dynamische Marktbedingungen und Vorschriften anzupassen.

Die Zukunft der Arbeit wird durch hybride, digital-first und cloud-first Transformationen gekennzeichnet sein. Da Unternehmen digitalen Innovationen und Differenzierungsinitiativen zunehmend Priorität einräumen, wird die Nachfrage nach Anwendungsentwicklungsplattformen, die Agilität, Skalierbarkeit und Sicherheit ermöglichen, weiter steigen. Leistungsstarke Entwicklungstechnologien von low-code wie OutSystems und AppMaster können dazu beitragen, diesen Bedarf zu decken, indem sie Tools und Funktionen bereitstellen, die Unternehmen in die Lage versetzen, sich in unserer sich ständig verändernden Welt anzupassen, zu innovieren und zu wachsen.

Das Aufkommen von KI-gestützten Entwicklungstools wird die Innovation in der Anwendungsentwicklung weiter vorantreiben und sowohl professionellen als auch Hobby-Entwicklern zugute kommen. Diese Tools können die Produktivität steigern, die Kreativität fördern und die Entwicklung und Bereitstellung von Unternehmensanwendungen beschleunigen, so dass Unternehmen angesichts der ständigen Herausforderungen agil und widerstandsfähig bleiben.