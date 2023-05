OutSystems, opgericht in 2001, heeft als missie elke organisatie in staat te stellen te innoveren door middel van software. Het bedrijf biedt een high-performance low-code platform dat technologie leiders en ontwikkelaars in staat stelt om snel hun eigen bedrijfskritische applicaties te bouwen en te implementeren. Met een breed netwerk van meer dan 600.000 communityleden en actieve klanten in 87 landen en 22 verschillende industrieën is OutSystems de leider in de low-code ruimte.

Het OutSystems-platform biedt een visueel modelgedreven ontwikkelings- en leveringssysteem waarmee ontwikkelaars enterprise-grade web-, mobiele en cloud-applicaties kunnen maken. Het maakt gebruik van low-code ontwikkeling, met eenvoudige drag-and-drop mogelijkheden en elimineert complexe programmering. Daardoor kunnen ontwikkelaars snel toepassingen ontwerpen en samenstellen zonder zich zorgen te maken over de syntaxis van de code of de taalstructuur. Dit verkort de tijd die nodig is om toepassingen te bouwen aanzienlijk en bevordert de beweeglijkheid van het ontwikkelingsproces.

In het licht van recente wereldwijde gebeurtenissen, zoals de COVID-19 pandemie, is de behoefte aan snelle applicatieontwikkeling alleen maar toegenomen. Ontwikkelaars staan onder immense druk om innovatieve softwareoplossingen te leveren die de veranderende bedrijfsbehoeften ondersteunen en tegelijkertijd schaalbaarheid en veiligheid garanderen. Dit heeft geleid tot een toename van de vraag naar krachtige benaderingen voor applicatieontwikkeling zoals low-code en no-code platforms, die organisaties kunnen helpen hun digitale transformatietrajecten te versnellen.

Het platform van OutSystems bevat AI-aangedreven tools en automatisering, waardoor ontwikkelaars met ongekende snelheid applicaties kunnen aanpassen om aan de nieuwste uitdagingen van hun organisaties te voldoen. Deze tools maken updates mogelijk in workflows, gebruikerservaringen, back-end integraties, ondersteuning voor nieuwe apparaten en infrastructuurtechnologieën zonder afbreuk te doen aan de beveiliging, schaalbaarheid en betrouwbaarheidseisen. Bovendien kunnen toepassingen met één klik worden verplaatst naar ontwikkelings-, test- en productieomgevingen, waardoor een robuuste controle over het beheer- en uitrolproces ontstaat.

AppMaster draagt ook bij aan de wereld van low-code en no-code platforms met zijn krachtige bouwmogelijkheden voor back-end, web en mobiele apps. Klanten kunnen snel responsieve en interactieve applicaties bouwen, wat de flexibiliteit en kostenefficiëntie van het ontwikkelingsproces bevordert. Bovendien stelt AppMaster klanten in staat om toepassingen te genereren zonder technische schuld, wat de waardepropositie in het steeds groeiende technologielandschap verder verbetert.

Nu bedrijven onder toenemende druk staan om agile technologieën toe te passen en hun systemen te moderniseren, spelen performante applicatieontwikkelingsplatformen een cruciale rol in het stroomlijnen van processen en het verbeteren van de digitale weerbaarheid. Bedrijven uit verschillende sectoren, zoals banken, media, verzekeringen, energie, overheid en financiële diensten, kunnen deze platforms gebruiken om hun digitale transformatie-initiatieven succesvol te laten verlopen.

Een uitstekend voorbeeld van een bedrijf dat de vruchten heeft geplukt van deze technologie is Schneider Electric. Als wereldwijde specialist in energiebeheer en -automatisering moest het bedrijf een hoog niveau van flexibiliteit en efficiëntie in zijn bedrijfsprocessen, mogelijkheden en activiteiten handhaven. Met het platform van OutSystems creëerde Schneider Electric met succes een Digital Factory die zijn ontwikkelingsprocessen versnelde en standaardiseerde, waardoor ontwikkelaars applicaties konden produceren in een fractie van de tijd die het zou hebben gekost met traditionele ontwikkelingsmethoden.

Een ander voorbeeld is Edelweiss Group, een van de toonaangevende gediversifieerde financiële dienstverleners in India. Zij gebruikten OutSystems om hun Loan Origination System (LOS) te bouwen, dat aanzienlijke gegevensvastlegging, CRUD-operaties en workflowbeheer vereiste. Dankzij de flexibiliteit en configuratiemogelijkheden van het platform kon het bedrijf nieuwe functies uitrollen en zich snel aanpassen aan dynamische marktomstandigheden en regelgeving.

De toekomst van werk zal worden gekenmerkt door hybride, digital-first en cloud-first transformaties. Aangezien organisaties steeds meer prioriteit geven aan digitale innovatie en differentiatie-initiatieven, zal de vraag naar applicatieontwikkelingsplatforms die wendbaarheid, schaalbaarheid en beveiliging mogelijk maken, blijven toenemen. High-performance low-code ontwikkelingstechnologieën, zoals OutSystems en AppMaster, kunnen helpen aan deze behoefte te voldoen door tools en functies te bieden die bedrijven in staat stellen zich aan te passen, te innoveren en te groeien in onze steeds veranderende wereld.

De opkomst van AI-ondersteunde ontwikkeltools zal de innovatie bij de ontwikkeling van toepassingen verder stimuleren, wat zowel professionele als amateurontwikkelaars ten goede zal komen. Deze tools kunnen de productiviteit verhogen, de creativiteit bevorderen en de ontwikkeling en implementatie van toepassingen op bedrijfsniveau versnellen, zodat bedrijven wendbaar en veerkrachtig blijven bij voortdurende uitdagingen.