Fundada em 2001, a OutSystems tem a missão de permitir que todas as organizações inovem através do software. A empresa oferece uma plataforma low-code de elevado desempenho que permite aos líderes tecnológicos e aos programadores criar e implementar rapidamente as suas próprias aplicações críticas para o negócio. Com uma vasta rede de mais de 600.000 membros da comunidade e clientes activos em 87 países e 22 indústrias diferentes, a OutSystems é líder no espaço low-code.

A plataforma OutSystems fornece um sistema de desenvolvimento e entrega orientado por modelos visuais que permite aos programadores criar aplicações Web, móveis e na nuvem de nível empresarial. Tira partido do desenvolvimento low-code, incorporando capacidades drag-and-drop simples e eliminando a programação complexa. Como resultado, os programadores podem conceber e montar aplicações rapidamente sem se preocuparem com a sintaxe do código ou a estrutura da linguagem. Isto reduz significativamente o tempo necessário para criar aplicações e incentiva a agilidade no processo de desenvolvimento.

À luz dos recentes acontecimentos mundiais, como a pandemia de COVID-19, a necessidade de um desenvolvimento rápido de aplicações só tem aumentado. Os programadores estão sob uma enorme pressão para fornecer soluções de software inovadoras que apoiem as necessidades empresariais em constante mudança, garantindo simultaneamente a escalabilidade e a segurança. Isto levou a um aumento da procura de abordagens de desenvolvimento de aplicações de alto desempenho, como as plataformas low-code e no-code, que podem ajudar as organizações a acelerar as suas jornadas de transformação digital.

A plataforma da OutSystems incorpora ferramentas e automação alimentadas por IA, permitindo que os programadores adaptem as aplicações para responder aos mais recentes desafios das suas organizações a velocidades sem precedentes. Estas ferramentas permitem actualizações nos fluxos de trabalho, experiências de utilizador, integrações de backend, suporte para novos dispositivos e tecnologias de infra-estrutura sem comprometer os requisitos de segurança, escalabilidade e fiabilidade. Além disso, as aplicações podem ser movidas entre ambientes de desenvolvimento, teste e produção com um único clique, proporcionando um controlo robusto sobre o processo de gestão e implementação.

AppMaster também contribui para o mundo das plataformas low-code e no-code com as suas poderosas capacidades de criação de aplicações back-end, Web e móveis. Os clientes podem criar rapidamente aplicações responsivas e interactivas, promovendo a agilidade e a eficiência de custos no processo de desenvolvimento. Além disso, o AppMaster permite que os clientes criem aplicações sem dívidas técnicas, aumentando ainda mais a sua proposta de valor no cenário tecnológico em constante crescimento.

À medida que as empresas enfrentam uma pressão crescente para adoptar tecnologias ágeis e modernizar os seus sistemas, as plataformas de desenvolvimento de aplicações de elevado desempenho desempenham um papel crucial na racionalização dos processos e no aumento da resiliência digital. As empresas de vários sectores, como a banca, os meios de comunicação social, os seguros, a energia, a administração pública e os serviços financeiros, podem tirar partido destas plataformas para impulsionar com êxito as suas iniciativas de transformação digital.

Um excelente exemplo de uma empresa que colheu os benefícios desta tecnologia é a Schneider Electric. Como especialista global em gestão de energia e automação, a empresa precisava de manter um elevado nível de agilidade e eficiência nos seus processos de negócio, capacidades e operações. Com a plataforma da OutSystems, a Schneider Electric criou com sucesso uma Fábrica Digital que acelerou e padronizou os seus processos de desenvolvimento, permitindo que os programadores produzissem aplicações numa fracção do tempo que seria necessário utilizando métodos de desenvolvimento tradicionais.

Outro exemplo é o Edelweiss Group, uma das principais empresas de serviços financeiros diversificados da Índia. Utilizaram a OutSystems para construir o seu Sistema de Originação de Empréstimos (LOS), que exigia uma captura de dados substancial, operações CRUD e gestão do fluxo de trabalho. A agilidade e as capacidades de configuração da plataforma permitiram à empresa lançar novas funcionalidades e adaptar-se rapidamente às condições dinâmicas do mercado e à regulamentação.

O futuro do trabalho será caracterizado por transformações híbridas, digitais e na nuvem. À medida que as organizações dão cada vez mais prioridade à inovação digital e às iniciativas de diferenciação, a procura de plataformas de desenvolvimento de aplicações que permitam agilidade, escalabilidade e segurança continuará a aumentar. Alto desempenho low-code tecnologias de desenvolvimento, como OutSystems e AppMaster, podem ajudar a atender a essa necessidade, fornecendo ferramentas e recursos que capacitam as empresas a se adaptar, inovar e crescer em nosso mundo em constante mudança.

O surgimento de ferramentas de desenvolvimento alimentadas por IA impulsionará ainda mais a inovação no desenvolvimento de aplicações, beneficiando tanto os programadores profissionais como os amadores. Estas ferramentas podem aumentar a produtividade, facilitar a criatividade e acelerar o desenvolvimento e a implementação de aplicações de classe empresarial, garantindo que as empresas possam permanecer ágeis e resilientes face aos desafios contínuos.