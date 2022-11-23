OutSystems成立于2001年，其使命是使每个组织通过软件进行创新。该公司提供了一个高性能的low-code 平台，使技术领导者和开发人员能够快速建立和部署自己的关键业务应用程序。OutSystems拥有一个由60多万名社区成员组成的广泛网络，活跃在87个国家和22个不同行业的客户，是low-code 领域的领导者。

OutSystems平台提供了一个可视化的模型驱动的开发和交付系统，使开发人员能够创建企业级的网络、移动和云应用程序。它利用了low-code 开发的优势，融入了简单的drag-and-drop 功能，消除了复杂的编程。因此，开发人员可以快速设计和组装应用程序，而不必担心代码语法或语言结构。这大大减少了构建应用程序所需的时间，并鼓励开发过程中的敏捷性。

鉴于最近的全球事件，如COVID-19大流行病，对快速应用开发的需求只会增加。开发人员面临着巨大的压力，需要提供创新的软件解决方案，支持不断变化的业务需求，同时确保可扩展性和安全性。这导致了对高性能应用开发方法的需求上升，如low-code 和no-code 平台，这可以帮助企业加速其数字化转型之旅。

OutSystems的平台融合了人工智能驱动的工具和自动化，使开发人员能够以前所未有的速度调整应用程序，以满足其组织的最新挑战。这些工具允许更新工作流程、用户体验、后端集成、支持新设备和基础设施技术，而不影响安全性、可扩展性和可靠性要求。此外，应用程序可以通过一次点击在开发、测试和生产环境中移动，对管理和部署过程提供强有力的控制。

AppMaster 还以其强大的后端、网络和移动应用构建能力为 和 平台的世界做出了贡献。客户可以快速建立响应式和互动式的应用程序，促进开发过程的灵活性和成本效益。此外， ，使客户能够生成没有技术债务的应用程序，进一步提高其在不断增长的技术领域的价值主张。low-code no-code AppMaster

随着企业在采用敏捷技术和实现系统现代化方面面临越来越大的压力，高性能的应用开发平台在简化流程和增强数字弹性方面发挥着关键作用。横跨多个行业的公司，如银行、媒体、保险、能源、政府和金融服务，可以利用这些平台成功推动他们的数字化转型计划。

施耐德电气就是一个从这一技术中获益的企业的优秀例子。作为全球能源管理和自动化领域的专家，该公司需要在其业务流程、能力和运营方面保持高水平的灵活性和效率。借助OutSystems的平台，施耐德电气成功地创建了一个数字工厂，加速并规范了其开发流程，使开发人员能够在使用传统开发方法所需时间的一小部分内制作出应用程序。

另一个例子是Edelweiss集团，印度领先的多元化金融服务公司之一。他们使用OutSystems建立他们的贷款发放系统（LOS），该系统需要大量的数据采集、CRUD操作和工作流管理。该平台的敏捷性和配置能力使该公司能够推出新的功能，并迅速适应动态的市场条件和法规。

未来的工作将以混合、数字优先和云优先的转型为特征。随着企业越来越优先考虑数字创新和差异化举措，对能够实现敏捷性、可扩展性和安全性的应用开发平台的需求将继续上升。高性能的low-code 开发技术，如OutSystems和AppMaster ，可以帮助满足这一需求，提供工具和功能，使企业在不断变化的世界中适应、创新和发展。

人工智能驱动的开发工具的兴起将进一步推动应用程序开发的创新，使专业和业余的开发人员都受益。这些工具可以提高生产力，促进创造力，并加快企业级应用的开发和部署，确保企业在面对持续的挑战时能够保持灵活和弹性的状态。