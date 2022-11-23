Основанная в 2001 году, компания OutSystems ставит перед собой задачу дать возможность каждой организации внедрять инновации с помощью программного обеспечения. Компания предлагает высокопроизводительную платформу low-code, которая позволяет технологическим лидерам и разработчикам быстро создавать и внедрять собственные критически важные для бизнеса приложения. Имея широкую сеть из более чем 600 000 членов сообщества и активных клиентов в 87 странах и 22 различных отраслях, OutSystems является лидером в пространстве low-code.

Платформа OutSystems представляет собой основанную на визуальных моделях систему разработки и доставки, которая позволяет разработчикам создавать веб-приложения корпоративного уровня, мобильные и облачные приложения. Она использует преимущества low-code разработки, включая простые drag-and-drop возможности и исключая сложное программирование. В результате разработчики могут быстро проектировать и собирать приложения, не заботясь о синтаксисе кода или структуре языка. Это значительно сокращает время, необходимое для создания приложений, и способствует гибкости процесса разработки.

В свете последних глобальных событий, таких как пандемия COVID-19, потребность в быстрой разработке приложений только возросла. Разработчики находятся под огромным давлением в связи с необходимостью предоставления инновационных программных решений, которые поддерживают изменяющиеся потребности бизнеса, обеспечивая при этом масштабируемость и безопасность. Это привело к росту спроса на высокопроизводительные подходы к разработке приложений, такие как платформы low-code и no-code, которые могут помочь организациям ускорить процесс цифровой трансформации.

Платформа OutSystems включает в себя инструменты и автоматизацию на основе искусственного интеллекта, что позволяет разработчикам адаптировать приложения для решения новейших задач своих организаций с беспрецедентной скоростью. Эти инструменты позволяют обновлять рабочие процессы, пользовательский опыт, интегрировать бэкэнд, поддерживать новые устройства и инфраструктурные технологии без ущерба для безопасности, масштабируемости и надежности. Кроме того, приложения можно перемещать между средами разработки, тестирования и производства одним щелчком мыши, обеспечивая надежный контроль над процессом управления и развертывания.

AppMaster также вносит свой вклад в мир платформ low-code и no-code благодаря мощным возможностям создания back-end, web и мобильных приложений. Клиенты могут быстро создавать отзывчивые и интерактивные приложения, обеспечивая гибкость и экономическую эффективность процесса разработки. Более того, AppMaster позволяет клиентам создавать приложения без технического долга, что еще больше повышает его ценностное предложение в постоянно растущем технологическом ландшафте.

Поскольку предприятия все чаще сталкиваются с необходимостью внедрения гибких технологий и модернизации своих систем, высокопроизводительные платформы разработки приложений играют решающую роль в оптимизации процессов и повышении устойчивости цифровых технологий. Компании, работающие в различных отраслях, таких как банковское дело, СМИ, страхование, энергетика, государственные и финансовые услуги, могут использовать эти платформы для успешной реализации своих инициатив по цифровой трансформации.

Отличным примером компании, которая воспользовалась преимуществами этой технологии, является Schneider Electric. Будучи глобальным специалистом в области управления энергией и автоматизации, компания нуждалась в поддержании высокого уровня гибкости и эффективности своих бизнес-процессов, возможностей и операций. Используя платформу OutSystems, Schneider Electric успешно создала "цифровую фабрику", которая ускорила и стандартизировала процессы разработки, позволив разработчикам создавать приложения в разы быстрее, чем при использовании традиционных методов разработки.

Другой пример - Edelweiss Group, одна из ведущих диверсифицированных финансовых компаний Индии. Они использовали OutSystems для создания своей системы выдачи кредитов (LOS), которая требовала значительного объема сбора данных, CRUD-операций и управления рабочими процессами. Гибкость и возможности конфигурирования платформы позволили компании внедрять новые функции и быстро адаптироваться к динамичным рыночным условиям и нормативным требованиям.

Будущее работы будет характеризоваться гибридными, цифровыми и облачными преобразованиями. Поскольку организации все чаще отдают приоритет цифровым инновациям и инициативам по дифференциации, спрос на платформы разработки приложений, обеспечивающие гибкость, масштабируемость и безопасность, будет продолжать расти. Высокопроизводительные технологии разработки low-code, такие как OutSystems и AppMaster, могут помочь удовлетворить эту потребность, предоставляя инструменты и функции, которые позволяют компаниям адаптироваться, внедрять инновации и расти в нашем постоянно меняющемся мире.

Появление инструментов разработки на базе ИИ будет способствовать дальнейшему развитию инноваций в области разработки приложений, что принесет пользу как профессиональным разработчикам, так и любителям. Эти инструменты повышают производительность, способствуют творчеству и ускоряют разработку и развертывание приложений корпоративного класса, обеспечивая предприятиям возможность оставаться гибкими и устойчивыми перед лицом постоянных проблем.