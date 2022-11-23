2001 yılında kurulan OutSystems, her kuruluşun yazılım yoluyla yenilik yapmasını sağlama misyonuna sahiptir. Şirket, teknoloji liderlerini ve geliştiricileri kendi iş açısından kritik uygulamalarını hızlı bir şekilde oluşturmaları ve devreye almaları için güçlendiren, yüksek performanslı low-code bir platform sunuyor. 87 ülkede ve 22 farklı sektörde 600.000'den fazla topluluk üyesi ve aktif müşteriden oluşan geniş bir ağ ile OutSystems, low-code alanında liderdir.

OutSystems platformu, geliştiricilerin kurumsal düzeyde web, mobil ve bulut uygulamaları oluşturmasına olanak tanıyan görsel bir model odaklı geliştirme ve dağıtım sistemi sağlar. Basit drag-and-drop özelliklerini içeren ve karmaşık programlamayı ortadan kaldıran low-code geliştirme avantajından yararlanır. Sonuç olarak, geliştiriciler, kod sözdizimi veya dil yapısı hakkında endişelenmeden uygulamaları hızlı bir şekilde tasarlayabilir ve bir araya getirebilir. Bu, uygulama oluşturmak için gereken süreyi önemli ölçüde azaltır ve geliştirme sürecinde çevikliği teşvik eder.

COVID-19 salgını gibi son küresel olayların ışığında, hızlı uygulama geliştirme ihtiyacı yalnızca arttı. Geliştiriciler, ölçeklenebilirlik ve güvenliği sağlarken değişen iş ihtiyaçlarını destekleyen yenilikçi yazılım çözümleri sunma konusunda büyük bir baskı altındadır. Bu, kuruluşların dijital dönüşüm yolculuklarını hızlandırmasına yardımcı olabilecek low-code ve no-code platformlar gibi yüksek performanslı uygulama geliştirme yaklaşımlarına olan talebin artmasına neden oldu.

OutSystems'in platformu, yapay zeka destekli araçları ve otomasyonu bir araya getirerek, geliştiricilerin uygulamaları, kuruluşlarının en son zorluklarını eşi benzeri görülmemiş hızlarda karşılayacak şekilde uyarlamasına olanak tanır. Bu araçlar, güvenlik, ölçeklenebilirlik ve güvenilirlik gereksinimlerinden ödün vermeden iş akışlarında, kullanıcı deneyimlerinde, arka uç entegrasyonlarında, yeni cihazlar için destekte ve altyapı teknolojilerinde güncellemelere izin verir. Ek olarak, uygulamalar tek bir tıklamayla geliştirme, test ve üretim ortamları arasında taşınarak yönetim ve devreye alma süreci üzerinde güçlü kontrol sağlar.

AppMaster ayrıca güçlü arka uç, web ve mobil uygulama oluşturma yetenekleriyle low-code ve no-code platformlar dünyasına katkıda bulunur. Müşteriler, hızlı yanıt veren ve etkileşimli uygulamalar oluşturarak, geliştirme sürecinde çevikliği ve maliyet verimliliğini teşvik edebilir. Ayrıca AppMaster, müşterilerin teknik borcu olmayan uygulamalar oluşturmasını sağlayarak, sürekli büyüyen teknoloji ortamındaki değer teklifini daha da geliştirir.

İşletmeler, çevik teknolojileri benimseme ve sistemlerini modernize etme konusunda artan baskıyla karşı karşıya kaldıkça, yüksek performanslı uygulama geliştirme platformları, süreçleri düzene koymada ve dijital dayanıklılığı artırmada çok önemli bir rol oynuyor. Bankacılık, medya, sigortacılık, enerji, devlet ve finansal hizmetler gibi birden çok sektörü kapsayan şirketler, dijital dönüşüm girişimlerini başarılı bir şekilde yürütmek için bu platformlardan yararlanabilir.

Bu teknolojinin avantajlarından yararlanan işletmelere mükemmel bir örnek, Schneider Electric'tir. Enerji yönetimi ve otomasyonda küresel bir uzman olarak şirketin iş süreçlerinde, yeteneklerinde ve operasyonlarında yüksek düzeyde çeviklik ve verimlilik sağlaması gerekiyordu. OutSystems platformuyla Schneider Electric, geliştirme süreçlerini hızlandıran ve standartlaştıran bir Dijital Fabrikayı başarıyla oluşturdu ve geliştiricilerin uygulamaları geleneksel geliştirme yöntemlerini kullanarak alacağı sürenin çok daha kısa bir bölümünde üretmesine olanak sağladı.

Başka bir örnek, Hindistan'ın önde gelen çeşitlendirilmiş finansal hizmetler şirketlerinden biri olan Edelweiss Group'tur. Önemli miktarda veri toplama, CRUD işlemleri ve iş akışı yönetimi gerektiren Kredi Oluşturma Sistemlerini (LOS) oluşturmak için OutSystems'i kullandılar. Platformun çevikliği ve yapılandırma yetenekleri, şirketin yeni özellikleri kullanıma sunmasına ve dinamik pazar koşullarına ve düzenlemelerine hızla uyum sağlamasına olanak sağladı.

İşin geleceği, hibrit, önce dijital ve buluta öncelik veren dönüşümlerle karakterize edilecek. Kuruluşlar dijital yenilik ve farklılaşma girişimlerine giderek daha fazla öncelik verdikçe çeviklik, ölçeklenebilirlik ve güvenlik sağlayan uygulama geliştirme platformlarına olan talep artmaya devam edecek. OutSystems ve AppMaster gibi yüksek performanslı low-code geliştirme teknolojileri, işletmeleri sürekli değişen dünyamıza uyum sağlama, yenilik yapma ve büyüme konusunda güçlendiren araçlar ve özellikler sağlayarak bu ihtiyacın karşılanmasına yardımcı olabilir.

Yapay zeka destekli geliştirme araçlarının yükselişi, uygulama geliştirmede yeniliği daha da ileriye taşıyarak hem profesyonel hem de amatör geliştiricilere fayda sağlayacaktır. Bu araçlar üretkenliği artırabilir, yaratıcılığı kolaylaştırabilir ve kurumsal sınıf uygulamaların geliştirilmesini ve devreye alınmasını hızlandırarak işletmelerin süregelen zorluklar karşısında çevik ve dirençli kalmasını sağlayabilir.