تأسست OutSystems في عام 2001 ، وتتمثل مهمتها في تمكين كل مؤسسة من الابتكار من خلال البرامج. تقدم الشركة نظامًا أساسيًا عالي الأداء low-code يمكّن قادة التكنولوجيا والمطورين من بناء ونشر تطبيقات الأعمال الهامة الخاصة بهم بسرعة. من خلال شبكة واسعة تضم أكثر من 600000 من أعضاء المجتمع والعملاء النشطين في 87 دولة و 22 صناعة مختلفة ، فإن OutSystems هي الشركة الرائدة في مجال low-code.

توفر منصة OutSystems نظام تطوير وتسليم مرئي يعتمد على النموذج يسمح للمطورين بإنشاء تطبيقات الويب والجوّال والسحابة على مستوى المؤسسات. يستفيد من تطوير low-code ، بدمج إمكانات drag-and-drop البسيطة والقضاء على البرمجة المعقدة. نتيجة لذلك ، يمكن للمطورين تصميم التطبيقات وتجميعها بسرعة دون القلق بشأن بناء جملة التعليمات البرمجية أو بنية اللغة. هذا يقلل بشكل كبير من الوقت اللازم لإنشاء التطبيقات ويشجع على سرعة الحركة في عملية التطوير.

في ضوء الأحداث العالمية الأخيرة ، مثل جائحة COVID-19 ، ازدادت الحاجة إلى التطوير السريع للتطبيق. يتعرض المطورون لضغط هائل لتقديم حلول برمجية مبتكرة تدعم احتياجات العمل المتغيرة مع ضمان قابلية التوسع والأمان. وقد أدى ذلك إلى زيادة الطلب على مناهج تطوير التطبيقات عالية الأداء مثل الأنظمة الأساسية low-code no-code ، والتي يمكن أن تساعد المؤسسات على تسريع رحلات التحول الرقمي الخاصة بها.

تتضمن منصة OutSystems أدوات وأتمتة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ، مما يتيح للمطورين تكييف التطبيقات لمواجهة أحدث تحديات مؤسساتهم بسرعات غير مسبوقة. تسمح هذه الأدوات بالتحديثات في مهام سير العمل وتجارب المستخدم وتكاملات الواجهة الخلفية ودعم الأجهزة الجديدة وتقنيات البنية التحتية دون المساومة على متطلبات الأمان وقابلية التوسع والموثوقية. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن نقل التطبيقات عبر بيئات التطوير والاختبار والإنتاج بنقرة واحدة ، مما يوفر تحكمًا قويًا في عملية الإدارة والنشر.

يساهم AppMaster أيضًا في عالم الأنظمة الأساسية ذات low-code والتي no-code من خلال إمكانات بناء تطبيقات الأجهزة المحمولة والويب والويب القوية. يمكن للعملاء إنشاء تطبيقات سريعة الاستجابة وتفاعلية ، مما يعزز المرونة والكفاءة من حيث التكلفة في عملية التطوير. علاوة على ذلك ، يمكّن AppMaster العملاء من إنشاء تطبيقات بدون ديون تقنية ، مما يزيد من تعزيز عرض القيمة في المشهد التكنولوجي المتنامي باستمرار.

نظرًا لأن الشركات تواجه ضغوطًا متزايدة لاعتماد تقنيات رشيقة وتحديث أنظمتها ، تلعب منصات تطوير التطبيقات عالية الأداء دورًا حاسمًا في تبسيط العمليات وتعزيز المرونة الرقمية. يمكن للشركات التي تغطي صناعات متعددة ، مثل البنوك والإعلام والتأمين والطاقة والحكومة والخدمات المالية ، الاستفادة من هذه المنصات لدفع مبادرات التحول الرقمي الخاصة بهم بنجاح.

تعتبر شنايدر إلكتريك مثالاً ممتازًا على الأعمال التجارية التي حصدت فوائد هذه التكنولوجيا. بصفتها متخصصًا عالميًا في إدارة الطاقة والأتمتة ، كانت الشركة بحاجة إلى الحفاظ على مستوى عالٍ من المرونة والكفاءة في عملياتها التجارية وقدراتها وعملياتها. من خلال منصة OutSystems ، نجحت شنايدر إلكتريك في إنشاء مصنع رقمي يعمل على تسريع وتوحيد عمليات التطوير الخاصة بها ، مما يسمح للمطورين بإنتاج التطبيقات في جزء صغير من الوقت الذي كان يمكن أن يستغرقه باستخدام أساليب التطوير التقليدية.

مثال آخر هو مجموعة Edelweiss ، إحدى شركات الخدمات المالية المتنوعة الرائدة في الهند. استخدموا OutSystems لبناء نظام إنشاء القروض (LOS) ، والذي يتطلب التقاط بيانات جوهرية وعمليات CRUD وإدارة سير العمل. سمحت إمكانات خفة الحركة والتهيئة للمنصة للشركة بطرح ميزات جديدة والتكيف مع ظروف ولوائح السوق الديناميكية بسرعة.

سيتسم مستقبل العمل بالتحولات الهجينة والرقمية أولاً والسحابة أولاً. نظرًا لأن المؤسسات تعطي الأولوية بشكل متزايد للابتكار الرقمي ومبادرات التمايز ، سيستمر الطلب على منصات تطوير التطبيقات التي تتيح المرونة وقابلية التوسع والأمن في الارتفاع. يمكن لتقنيات التطوير عالية الأداء low-code ، مثل OutSystems و AppMaster ، المساعدة في تلبية هذه الحاجة من خلال توفير الأدوات والميزات التي تمكّن الشركات من التكيف والابتكار والنمو في عالمنا المتغير باستمرار.

سيؤدي ظهور أدوات التطوير المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى زيادة دفع الابتكار في تطوير التطبيقات ، مما يعود بالفائدة على المطورين المحترفين والهواة على حد سواء. يمكن لهذه الأدوات زيادة الإنتاجية وتسهيل الإبداع وتسريع تطوير ونشر التطبيقات على مستوى المؤسسات ، مما يضمن أن تظل الشركات مرنة ومرنة في مواجهة التحديات المستمرة.