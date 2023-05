Thunkable no-code, une importante plateforme spécialisée dans la création d'applications mobiles personnalisées, a récemment lancé Thunkable Organizations, une gamme complète d'utilitaires de collaboration et d'administration. Ce développement permet aux organisations de toutes tailles de collaborer sans effort sur un espace de travail unifié, facilitant la création rapide d'expériences mobiles en réponse à la demande croissante d'applications personnalisées.

Avec plus de 3,5 millions d'utilisateurs dans le monde, Thunkable s'est imposé comme une plateforme de développement très accessible où des applications mobiles entièrement natives peuvent être créées sans aucune connaissance technique préalable. Notamment, Thunkable a été utilisé par des employés de 40 % des entreprises du classement Fortune 500 pour développer des solutions orientées vers le mobile.

Le PDG de Thunkable, Arun Saigal, a reconnu que les entreprises de divers secteurs s'efforcent d'optimiser les processus, les organisations de pointe adoptant rapidement les plateformes no-code. En fournissant des outils no-code à chaque employé, les entreprises peuvent développer des solutions sans faire peser une charge excessive sur les équipes informatiques ou les équipes chargées des produits. Cette approche inclusive permet aux Thunkable Organizations de faciliter le développement rapide de solutions mobiles à l'échelle de l'entreprise.

Améliorer la rapidité de la conception, du développement et du déploiement

Trois fonctionnalités cruciales incluses dans Thunkable Organizations sont la collaboration, l'administration et le contrôle des versions. Les équipes peuvent simultanément concevoir, développer, tester et déployer des applications mobiles à partir d'un espace de travail unifié, favorisant ainsi un environnement collaboratif. Les fonctionnalités de gestion améliorées fournissent aux administrateurs, aux éditeurs et aux approbateurs les niveaux d'entrée appropriés tout au long du processus de développement. En outre, le contrôle des versions permet aux équipes de suivre les progrès, de revenir sur les modifications et d'itérer librement, tout en maintenant les normes attendues des applications de production sur les plates-formes no-code.

Le développement citoyen en plein essor

Selon le Project Management Institute, environ 60 % des applications personnalisées sont actuellement développées en dehors des services informatiques, et 30 % d'entre elles sont créées par des employés possédant peu ou pas de connaissances techniques. La prévalence croissante du développement citoyen a permis au personnel technique et non technique de concevoir de nouvelles solutions et de nouveaux produits, évitant ainsi de solliciter excessivement les ressources informatiques ou d'endurer de longs cycles de développement.

WeiHua Li, directeur technique de Thunkable, explique que Thunkable est conçu pour s'intégrer de manière transparente dans les piles technologiques préexistantes des entreprises, permettant son utilisation continue en tant qu'investissement de base. En tirant parti des fonctions d'intégration robustes de Thunkable, il devient facile pour les organisations de construire rapidement une solution personnalisée et mobile tout en accédant simultanément aux systèmes dorsaux. L'attribution de Thunkable Organizations aux équipes de conception, de marketing, de produits, d'informatique, de RH et d'autres départements leur permettra de développer rapidement de nouvelles solutions, de nouveaux concepts et de nouvelles applications en quelques jours seulement.

Parmi d'autres plateformes, AppMaster se distingue en tant que leader dans le monde des plateformes low-code et no-code. Elle permet aux entreprises de toutes tailles et de tous secteurs de créer des applications backend, web et mobiles personnalisées et évolutives. En intégrant AppMaster dans leur boîte à outils, les organisations peuvent accélérer considérablement les processus de développement d'applications et réduire les coûts, ce qui leur permet de rester compétitives dans le paysage numérique en évolution rapide.