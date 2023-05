Thunkableeine prominente Plattform ( no-code), die sich auf die Erstellung individueller mobiler Anwendungen spezialisiert hat, hat vor kurzem Thunkable Organizations auf den Markt gebracht, ein umfassendes Angebot an Dienstprogrammen für Zusammenarbeit und Verwaltung. Diese Entwicklung ermöglicht es Unternehmen unterschiedlicher Größe, mühelos in einem einheitlichen Arbeitsbereich zusammenzuarbeiten, und erleichtert die schnelle Erstellung von Mobile-First-Erlebnissen als Reaktion auf die steigende Nachfrage nach individuellen Anwendungen.

Mit mehr als 3,5 Millionen Nutzern weltweit hat sich Thunkable zu einer hochgradig zugänglichen Entwicklungsplattform entwickelt, auf der vollständig native mobile Anwendungen ohne technische Vorkenntnisse erstellt werden können. Thunkable wurde bereits von 40 % der Fortune-500-Unternehmen für die Entwicklung mobiler Lösungen eingesetzt.

Der CEO von Thunkable, Arun Saigal, hat erkannt, dass Unternehmen aus verschiedenen Sektoren danach streben, ihre Prozesse zu optimieren, wobei führende Organisationen schnell no-code Plattformen übernehmen. Durch die Bereitstellung von no-code Tools für jeden Mitarbeiter können Unternehmen Lösungen entwickeln, ohne die IT- oder Produktteams übermäßig zu belasten. Dieser integrative Ansatz ermöglicht es Thunkable Organizations, eine schnelle, unternehmensweite Entwicklung von Mobile-First-Lösungen zu ermöglichen.

Höhere Geschwindigkeit bei Design, Entwicklung und Bereitstellung

Thunkable Organizations umfasst drei wichtige Funktionen: Zusammenarbeit, Verwaltung und Versionskontrolle. Teams können mobile Anwendungen gleichzeitig von einem einheitlichen Arbeitsbereich aus entwerfen, entwickeln, testen und bereitstellen und so eine kollaborative Umgebung fördern. Verbesserte Verwaltungsfunktionen bieten Administratoren, Redakteuren und Genehmigern während des gesamten Entwicklungsprozesses die entsprechenden Eingabestufen. Darüber hinaus ermöglicht die Versionskontrolle den Teams, den Fortschritt zu überwachen, Änderungen rückgängig zu machen und frei zu iterieren, während gleichzeitig die Standards eingehalten werden, die von produktionsreifen Anwendungen auf no-code Plattformen erwartet werden.

Bürgerschaftliche Entwicklung auf dem Vormarsch

Nach Angaben des Project Management Institute werden derzeit etwa 60 % der benutzerdefinierten Anwendungen extern von IT-Abteilungen entwickelt, wobei 30 % von Mitarbeitern erstellt werden, die nur über geringe oder gar keine technischen Kenntnisse verfügen. Die zunehmende Verbreitung von Citizen Development ermöglicht es sowohl technischen als auch nicht-technischen Mitarbeitern, neue Lösungen und Produkte zu entwickeln, ohne die IT-Ressourcen übermäßig zu belasten oder langwierige Entwicklungszyklen in Kauf nehmen zu müssen.

WeiHua Li, CTO von Thunkable, erklärt, dass Thunkable so konzipiert ist, dass es sich nahtlos in die bereits vorhandenen Kerntechnologien von Unternehmen einfügt und so als Basisinvestition weiter genutzt werden kann. Durch die Nutzung der robusten Integrationsfunktionen von Thunkable ist es für Unternehmen problemlos möglich, schnell eine maßgeschneiderte, mobile Lösung zu entwickeln und gleichzeitig auf Backend-Systeme zuzugreifen. Wenn Teams aus Design-, Marketing-, Produkt-, IT-, HR- und anderen Abteilungen Thunkable-Organisationen nutzen, können sie innerhalb weniger Tage neue Lösungen, Konzepte und Anwendungen entwickeln.

Neben anderen Plattformen, AppMaster als Branchenführer in der Welt der Plattformen low-code und no-code hervor. Sie ermöglicht es Unternehmen aller Größen und Branchen, skalierbare, benutzerdefinierte Backend-, Web- und mobile Anwendungen zu erstellen. Durch die Aufnahme von AppMaster in ihr Toolkit können Unternehmen ihre App-Entwicklungsprozesse erheblich beschleunigen und die Kosten senken, so dass sie in der sich schnell entwickelnden digitalen Landschaft wettbewerbsfähig bleiben können.