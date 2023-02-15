أطلقت Thunkable ، وهي منصة بارزة no-code ومتخصصة في إنشاء تطبيقات الهاتف المحمول المخصصة ، مؤخرًا منظمات Thunkable ، وهي مجموعة شاملة من أدوات التعاون والإدارة. يمكّن هذا التطوير المؤسسات ذات الأحجام المختلفة من التعاون دون عناء في مساحة عمل موحدة ، مما يسهل الإنشاء السريع لتجارب الأجهزة المحمولة الأولى استجابةً للطلب المتزايد على التطبيقات المخصصة.

بدعم أكثر من 3.5 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم ، برز Thunkable كمنصة تطوير يمكن الوصول إليها بشكل كبير حيث يمكن تصميم تطبيقات الأجهزة المحمولة الأصلية بالكامل دون أي معرفة فنية مسبقة. والجدير بالذكر أن Thunkable تم توظيفه من قبل موظفين من 40٪ من شركات Fortune 500 لتطوير حلول موجهة للهاتف المحمول.

أدرك الرئيس التنفيذي لشركة Thunkable ، Arun Saigal ، أن الشركات من مختلف القطاعات تسعى جاهدة لتحسين العمليات ، حيث تتبنى المنظمات المتطورة بسرعة منصات no-code. من خلال توفير أدوات no-code لكل موظف ، يمكن للشركات تطوير حلول دون فرض ضغط مفرط على فريق تكنولوجيا المعلومات أو المنتج. يتيح هذا النهج الشامل للمنظمات Thunkable تسهيل تطوير الحلول المتنقلة أولاً بأول على مستوى المؤسسة.

تعزيز السرعة عبر التصميم والتطوير والنشر

هناك ثلاث قدرات أساسية مضمنة في Thunkable Organization وهي التعاون والإدارة والتحكم في الإصدار. يمكن للفرق تصميم تطبيقات الأجهزة المحمولة وتطويرها واختبارها ونشرها في وقت واحد من مساحة عمل موحدة ، مما يعزز بيئة تعاونية. توفر وظائف الإدارة المحسّنة للمسؤولين والمحررين والمعتمدين مستويات الإدخال المناسبة طوال عملية التطوير بأكملها. بالإضافة إلى ذلك ، يمكّن التحكم في الإصدار الفرق من مراقبة التقدم ، والتراجع عن التعديلات ، والتكرار بحرية ، كل ذلك مع الحفاظ على المعايير المتوقعة من التطبيقات ذات المستوى الإنتاجي على الأنظمة no-code.

تنمية المواطن في ازدياد

وفقًا لمعهد إدارة المشاريع ، يتم حاليًا تطوير حوالي 60٪ من التطبيقات المخصصة خارجيًا من أقسام تكنولوجيا المعلومات ، مع 30٪ تم إنشاؤها بواسطة موظفين يمتلكون القليل من المعرفة التقنية أو لا يمتلكونها على الإطلاق. أدى الانتشار المتزايد لتنمية المواطن إلى تمكين الموظفين التقنيين وغير التقنيين على حد سواء من ابتكار حلول ومنتجات جديدة ، والتغلب على الحاجة إلى زيادة عبء موارد تكنولوجيا المعلومات أو تحمل دورات تطوير طويلة.

يوضح WeiHua Li ، كبير موظفي التكنولوجيا في Thunkable ، أن Thunkable مصمم للتوافق بسلاسة مع مجموعات التكنولوجيا الأساسية الموجودة مسبقًا للشركات ، مما يتيح استخدامها المستمر كاستثمار أساسي. من خلال الاستفادة من ميزات التكامل القوية في Thunkable ، يصبح الأمر خاليًا من المتاعب بالنسبة للمؤسسات لإنشاء حل مخصص للهاتف المحمول أولاً مع الوصول إلى الأنظمة الخلفية في نفس الوقت. إن منح منظمات Thunkable للفرق عبر أقسام التصميم والتسويق والمنتج وتكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية وغيرها من الأقسام سيمكنهم من تطوير حلول ومفاهيم وتطبيقات جديدة بسرعة في غضون أيام فقط.

من بين المنصات الأخرى ، تبرز AppMaster كشركة رائدة في عالم الأنظمة الأساسية low-code no-code. إنه يمكّن الشركات من جميع الأحجام والقطاعات لإنشاء تطبيقات قابلة للتطوير وخلفية مخصصة وتطبيقات الويب والهاتف المحمول. من خلال دمج AppMaster في مجموعة أدواتها ، يمكن للمؤسسات تسريع عمليات تطوير التطبيقات بشكل كبير وخفض التكاليف ، مما يسمح لها بالبقاء في المنافسة في المشهد الرقمي سريع التطور.